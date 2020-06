Ljubljana – Vstopili smo v teden slepih in slabovidnih – populacije, ki v Sloveniji šteje med osem tisoč in deset tisoč ljudi; resnejše okvare vida pa ima še od 30.000 do 40.000 Slovencev. V svetu gre njihovo število v desetine pa celo stotine milijonov: slepih je blizu 40 milijonov, slabovidnih prek 245 milijonov.



Hkrati mineva sto let njihovega organiziranega delovanja, saj je pred sto leti začelo delovati podporno društvo slepih. Visoki jubilej bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije obeležila novembra, v tem tednu pa bodo med drugimi aktivnostmi prisluhnili predavanjem dr. Evgena Bavčarja, dr. Tjaše M. Kos, Slovenke leta Sonje Pungertnik in Marina Kačiča.



Kot so danes zapisali pri Zvezi, so aktivnosti v tednu, namenjenem njim, »izrednega pomena, saj prav prek umetnosti in uspehov naših članov opozarjamo širšo družbo na izzive, težave in ovire, s katerimi se kljub vsem rešitvam sodobne tehnologije in prilagoditvam v družbi srečujemo v vsakodnevnem življenju«.



Poleg ovir »v naravi« pa jih je kar nekaj še vedno tudi v slovenski zakonodaji, opozarja predsednik Zveze Matej Žnuderl. Zaradi občutka, da so s sogovorniki iz politike zašli v slepo ulico, pri Zvezi znova izpostavljajo »državno« zaplembo deset hektarjev velikega posestva na Okroglem pri Naklem, ki ga je slepim in slabovidnim pred več kot osmimi desetletji podaril duhovnik monsignor Tomo Zupan, »odvzel« pa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.