    Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

    Kdo pije in kdo plača v TNP: rešitev za blejski Vintgar, kaj pa druge znamenitosti, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?
    Blejski Vintgar vsako leto obišče okoli 400.000 turistov. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Blejski Vintgar vsako leto obišče okoli 400.000 turistov. FOTO: Črt Piksi
    Simona Bandur
    8. 4. 2026 | 15:08
    8. 4. 2026 | 15:32
    5:29
    A+A-

    Soteska Vintgar je že na prvi dan odprtja dosegla prag nosilne zmogljivosti, torej 2290 obiskovalcev v enem dnevu (hkrati je lahko v kanjonu največ 245 ljudi), zato si je tisti, ki so prišli brez rezervacije, niso mogli ogledati. S tem se že nakazuje nova sezona, čeprav do zadnjega ni bilo povsem jasno, ali se bodo strasti, ki so se razvnele okoli ene najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, polegle do napovedanega odprtja tik pred velikonočnimi prazniki.

    Le dan pred tem je direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Uroš Brežan povedal, da so dosegli dogovor s Turističnim društvom Gorje, da bo denar od vstopnin šel zavodu, ta pa bo društvu plačeval storitve. Kako bo z drugimi podobnimi primeri, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?

    image_alt
    TNP pod bremenom turizma, Brežan obljublja sistemske rešitve tudi pri vstopninah

    Tako upravljavce soteske Vintgar kot tudi slapa Savica in korit Mostnice so konec lanske sezone doletele inšpekcijske odločbe s prepovedmi za zaračunavanje vstopnin, saj je po črki novele zakona o ohranjanju narave edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto na območju TNP in tam pobirati vstopnino, istoimenski javni zavod. Da bi lahko to izvajal kdo drug, je treba podeliti koncesijo ali skleniti skrbniško pogodbo.

    Vintgar je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, zato so že pred leti uvedli predhodne rezervacije. FOTO: Črt Piksi
    Vintgar je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, zato so že pred leti uvedli predhodne rezervacije. FOTO: Črt Piksi

    V primeru soteske Vintgar, za katero že 130 let skrbi Turistično društvo Gorje, se je še dodatno zapletlo, ko je župan Gorij Peter Torkar zagrozil, da bo občina, če odnosi ne bodo končno urejeni, onemogočila vstop v sotesko. Njegov argument je bila odškodninska odgovornost v primeru nesreč, pri čemer je navedel primer iz leta 2021, ko je bila v soteski hudo poškodovana Madžarka.

    Skoraj pol milijona evrov vreden odškodninski zahtevek še vedno ni plačan, je poročala STA. Župan je spomnil tudi, da občina že od leta 2014 opozarja pristojno ministrstvo in zavod TNP, naj zagotovita zakonito upravljanje soteske Vintgar – bodisi da zavod dejansko prevzame upravljanje soteske bodisi prek skrbniške pogodbe ali koncesije.

    Tik pred začetkom nove sezone v soteski Vintgar je Brežan sporočil, da so vendarle dosegli (sicer začasno) rešitev in da je upravljanje naravne znamenitosti prevzel javni zavod TNP. Vse vstopnine, pobrane v letošnji sezoni, se bodo tako stekale na račun javnega zavoda, ta bo nato kot upravljavec v skladu z zakonodajo o javnih naročilih sredstva nakazoval društvu. »To bo v tem trenutku še opravljalo določene storitve, da bomo lahko sotesko varno obiskovali,« je zagotovil direktor javnega zavoda TNP.

    Korita Mostnice upravlja Turizem Bohinj. FOTO: Shutterstock
    Korita Mostnice upravlja Turizem Bohinj. FOTO: Shutterstock

    Katere pa so te storitve in kako jih bodo obračunavali? Kot so precej ohlapno pojasnili pri javnem zavodu TNP, se bodo storitve obračunavale na podlagi pogodb, morebitni presežki od upravičenih stroškov pa se bodo delili med javnim zavodom in občinami na podlagi ključa, ki ga navaja novela zakona o ohranjanju narave.

    Ta določa, da so sredstva, zbrana s plačili za ogledovanje in obiskovanje, zmanjšana za nadomestilo upravičenih stroškov, prihodek upravljavca zavarovanega območja v deležu 75 odstotkov in lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti v deležu 25 odstotkov. Višina vstopnine, ki jo je že lani s sklepom potrdil pristojni minister, ostaja 15 evrov za odrasle in pet za otroke do 15 let.

    Kot določa zakon, mora upravljavec naravne znamenitosti s skrbnikom skleniti posebno pogodbo. Uroš Brežan je že napovedal, da bo zavod TNP še letos pripravil razpis, prek katerega bo izbral skrbnika soteske. Če se bo prijavilo na razpis in na njem zagotovilo dovolj konkurenčne pogoje, bo to še vedno lahko Turistično društvo Gorje.

    Podobne spremembe čakajo tudi druge znamenitosti na območju TNP, za katere skrbijo lokalni zavodi ali društva. V primeru Tolminskih korit in korit Mostnice sta trenutna skrbnika javna zavoda Dolina Soče in Turizem Bohinj. Zanju skladno z omenjeno novelo zakona velja enoletno prehodno obdobje, v katerem se bodo poskušala urediti skrbniška razmerja, so pojasnili na javnem zavodu TNP. 

    V primeru slapu Savica pa trenutni skrbnik, Turistično društvo Bohinj, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine in v tem primeru ne velja enoletno prehodno obdobje za ureditev razmerij, zato se podobno kot v primeru Vintgarja iščejo rešitve za uskladitev upravljanja obiskovanja skladno z novelo zakona o ohranjanju narave. Vsa skrbniška razmerja naj bi po zagotovilih z javnega zavoda TNP uredili še letos.

    Tudi Turistično društvo Bohinj, ki skrbi za obisk slapa Savica, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine. FOTO: Primož Hieng 
    Tudi Turistično društvo Bohinj, ki skrbi za obisk slapa Savica, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine. FOTO: Primož Hieng 

    Vse tiste, ki si želijo obiskati Vintgar, medtem pozivajo, da si pred tem uredijo spletno rezervacijo. Letos so v tej slikoviti soteski med drugim okrepili vsebine za otroke, vodniško službo in storitev trajnostne mobilnosti, je povedal direktor družbe Soteska Vintgar Bojan Traven. Od prvega dne z Bleda vsakih 15 minut vozi avtobus, s parkirišča Lip pa vsakih sedem minut. 

    Povolilno dogajanje

    Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

    Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 4. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Izrael pobija civiliste v Libanonu, ameriški vojaki bodo ostali v Iranu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Triglavski narodni parkturizemBledTNPBohinjvstopninaministrstvo za okolje in prostor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Razpisali 40.000 brezplačnih vozovnic za potovanja z vlakom po Evropi

    Na razpis evropske komisije se lahko prijavijo mladi, rojeni med 1. julijem 2007 in 30. junijem 2008.
    8. 4. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

    Besedna vojna med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers zaradi spodletelega pregleda zvezdnika dobiva novo poglavje.
    Nejc Grilc 8. 4. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Golf

    Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

    Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
    8. 4. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Konec ugrabitve

    Po tednu izpustili ameriško novinarko

    Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
    8. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Konec ugrabitve

    Po tednu izpustili ameriško novinarko

    Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
    8. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
