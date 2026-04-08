Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

Soteska Vintgar je že na prvi dan odprtja dosegla prag nosilne zmogljivosti, torej 2290 obiskovalcev v enem dnevu (hkrati je lahko v kanjonu največ 245 ljudi), zato si je tisti, ki so prišli brez rezervacije, niso mogli ogledati. S tem se že nakazuje nova sezona, čeprav do zadnjega ni bilo povsem jasno, ali se bodo strasti, ki so se razvnele okoli ene najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, polegle do napovedanega odprtja tik pred velikonočnimi prazniki.

Le dan pred tem je direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Uroš Brežan povedal, da so dosegli dogovor s Turističnim društvom Gorje, da bo denar od vstopnin šel zavodu, ta pa bo društvu plačeval storitve. Kako bo z drugimi podobnimi primeri, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?

Tako upravljavce soteske Vintgar kot tudi slapa Savica in korit Mostnice so konec lanske sezone doletele inšpekcijske odločbe s prepovedmi za zaračunavanje vstopnin, saj je po črki novele zakona o ohranjanju narave edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto na območju TNP in tam pobirati vstopnino, istoimenski javni zavod. Da bi lahko to izvajal kdo drug, je treba podeliti koncesijo ali skleniti skrbniško pogodbo.

Vintgar je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti pri nas, zato so že pred leti uvedli predhodne rezervacije. FOTO: Črt Piksi

V primeru soteske Vintgar, za katero že 130 let skrbi Turistično društvo Gorje, se je še dodatno zapletlo, ko je župan Gorij Peter Torkar zagrozil, da bo občina, če odnosi ne bodo končno urejeni, onemogočila vstop v sotesko. Njegov argument je bila odškodninska odgovornost v primeru nesreč, pri čemer je navedel primer iz leta 2021, ko je bila v soteski hudo poškodovana Madžarka.

Skoraj pol milijona evrov vreden odškodninski zahtevek še vedno ni plačan, je poročala STA. Župan je spomnil tudi, da občina že od leta 2014 opozarja pristojno ministrstvo in zavod TNP, naj zagotovita zakonito upravljanje soteske Vintgar – bodisi da zavod dejansko prevzame upravljanje soteske bodisi prek skrbniške pogodbe ali koncesije.

Tik pred začetkom nove sezone v soteski Vintgar je Brežan sporočil, da so vendarle dosegli (sicer začasno) rešitev in da je upravljanje naravne znamenitosti prevzel javni zavod TNP. Vse vstopnine, pobrane v letošnji sezoni, se bodo tako stekale na račun javnega zavoda, ta bo nato kot upravljavec v skladu z zakonodajo o javnih naročilih sredstva nakazoval društvu. »To bo v tem trenutku še opravljalo določene storitve, da bomo lahko sotesko varno obiskovali,« je zagotovil direktor javnega zavoda TNP.

Korita Mostnice upravlja Turizem Bohinj. FOTO: Shutterstock

Katere pa so te storitve in kako jih bodo obračunavali? Kot so precej ohlapno pojasnili pri javnem zavodu TNP, se bodo storitve obračunavale na podlagi pogodb, morebitni presežki od upravičenih stroškov pa se bodo delili med javnim zavodom in občinami na podlagi ključa, ki ga navaja novela zakona o ohranjanju narave.

Ta določa, da so sredstva, zbrana s plačili za ogledovanje in obiskovanje, zmanjšana za nadomestilo upravičenih stroškov, prihodek upravljavca zavarovanega območja v deležu 75 odstotkov in lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti v deležu 25 odstotkov. Višina vstopnine, ki jo je že lani s sklepom potrdil pristojni minister, ostaja 15 evrov za odrasle in pet za otroke do 15 let.

Kot določa zakon, mora upravljavec naravne znamenitosti s skrbnikom skleniti posebno pogodbo. Uroš Brežan je že napovedal, da bo zavod TNP še letos pripravil razpis, prek katerega bo izbral skrbnika soteske. Če se bo prijavilo na razpis in na njem zagotovilo dovolj konkurenčne pogoje, bo to še vedno lahko Turistično društvo Gorje.

Podobne spremembe čakajo tudi druge znamenitosti na območju TNP, za katere skrbijo lokalni zavodi ali društva. V primeru Tolminskih korit in korit Mostnice sta trenutna skrbnika javna zavoda Dolina Soče in Turizem Bohinj. Zanju skladno z omenjeno novelo zakona velja enoletno prehodno obdobje, v katerem se bodo poskušala urediti skrbniška razmerja, so pojasnili na javnem zavodu TNP.

V primeru slapu Savica pa trenutni skrbnik, Turistično društvo Bohinj, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine in v tem primeru ne velja enoletno prehodno obdobje za ureditev razmerij, zato se podobno kot v primeru Vintgarja iščejo rešitve za uskladitev upravljanja obiskovanja skladno z novelo zakona o ohranjanju narave. Vsa skrbniška razmerja naj bi po zagotovilih z javnega zavoda TNP uredili še letos.

Tudi Turistično društvo Bohinj, ki skrbi za obisk slapa Savica, ni upravičenec za zaračunavanje vstopnine. FOTO: Primož Hieng

Vse tiste, ki si želijo obiskati Vintgar, medtem pozivajo, da si pred tem uredijo spletno rezervacijo. Letos so v tej slikoviti soteski med drugim okrepili vsebine za otroke, vodniško službo in storitev trajnostne mobilnosti, je povedal direktor družbe Soteska Vintgar Bojan Traven. Od prvega dne z Bleda vsakih 15 minut vozi avtobus, s parkirišča Lip pa vsakih sedem minut.