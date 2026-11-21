Vzajemna zdravstvena zavarovalnica ima novega člana uprave. Dimitrij Šulin je petletni mandat nastopil 19. novembra, potem ko je pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Nadzorni svet ga je na to mesto imenoval že 23. septembra, vendar je bil začetek mandata pogojen s pridobitvijo regulatorjevega soglasja, so sporočili iz zavarovalnice. Šulin bo v upravi deloval skupaj s predsednikom uprave Matijo Šenkom in članico uprave Petro Mezgec. Z nastopom mandata mu je prenehala tudi prokura, ki jo je prejel oktobra letos. Novi član uprave je dolgoletni sodelavec Vzajemne. V zavarovalnici je zaposlen od leta 2013, ko je prevzel vodenje sektorja za trženje. To funkcijo je opravljal do leta 2024, ko je postal pomočnik uprave. Pred prihodom v Vzajemno je bil izvršni direktor sektorja ...