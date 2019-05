Vzajemna z izvršbo nad Jakliča in Henigmana

Ljubljana – Na podlagi dobljene tožbe Vzajemna od nekdanjega predsednika uprave Marka Jakliča in nekdanjega člana uprave Franca Henigmana zahteva 800.000 evrov. Okvirno toliko je imela do zdaj stroškov z vsemi tožbami, ki jih je leta 2010 vložila proti nekdanjim vodilnim.Na višjem sodišču so lani – po osem let trajajočem boju dokončno odločili, da morata Jaklič in Henigman Vzajemni zaradi negospodarnega sodelovanja z zdaj že izbrisano družbo Maat nerazdelno plačati 360.043 evrov. Z zamudnimi obrestmi, pritožbenimi stroški in stroški revizijskega postopka se je znesek zvišal na 800.000 evrov. Toliko namreč znaša ...