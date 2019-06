Vzdrževalna dela na avtocestah bodo gnečo še povečala

Prometna gneča na ljubljanskih cestah. FOTO: Blaž Samec

Pred nami je nekaj najbolj toplih dni v letu, s temperaturami do 35 stopinj celzija, zato je danes pričakovati, da se bo povečal promet iz urbanih središč proti turističnim krajem. Zaradi del in povečanega prometa je pričakovati zastoje na gorenjski in štajerski avtocesti pred Ljubljano, so zapisali na prometno-informacijskem centru.Čakalna doba je že na mejnem prehodu Gruškovje. Pred glavno turistično sezono se zastojem in povečanemu prometu na slovenskih cestah ni mogoče povsem izogniti , so opozorili na prometno-informacijskem centru. Povečan promet pričakujejo skozi celotno poletno sezono, najbolj obremenjene bodo ceste od severa proti jugu.Že tradicionalno največ gneče pričakujejo ob petkih popoldan in sobotah dopoldan, ko se večina odpravi proti turističnim krajem, ob nedeljah popoldan pa je največ prometa v nasprotni smeri. Povečajo se tudi čakalne dobe na mejnih prehodih ter pred tem povečano število tovornih vozil.Zaradi del je pričakovati zastoj na štajerski avtocesti, saj bo v soboto od 5. ure zjutraj do nedelje do 21. promet potekal samo po enem pasu med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Do konca junija bo na štajerski avtocesti tudi zaprt priključek Blagovica, izvoz in uvoz, proti Ljubljani.Prav tako je zaradi del pričakovati zastoje na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, kjer bo promet potekal samo po enem prometnem pasu, in sicer v soboto proti Kranju in v nedeljo proti Ljubljani.Zaradi del bo od nedelje od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti Vipava - Razdrto, za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči.