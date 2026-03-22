    Janša: Šibkih vlad ne bomo sestavljali. Logarjevi Demokrati bodo v opoziciji

    Predsednik Resni.ce Zoran Stevanović se je pred razrezom slavnostne torte zahvalil svojim sovražnikom, ki da so mu bili največja inspiracija.
    Janez Janša FOTO: Borut Živulovic/Reuters
    Galerija
    Janez Janša FOTO: Borut Živulovic/Reuters
    R. I.
    22. 3. 2026 | 18:40
    22. 3. 2026 | 20:13
    12:33
    A+A-

    V prostorih, v katerih so članice in člani političnih strank ter njihovi podporniki, so se zbrali predsedniki strank. 

    V štabu Resni.ce je že njen predsednik Zoran Stevanović. Za Delo je še pred rezultati vzporednih volitev povedal, da je ozračje napeto in da se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. Stevanović je bil nekoliko utrujen, ne pa živčen, v štabu je bilo čutiti, da so vsi na trnih, saj bi bila lahko prav njihova stranka jeziček na tehtnici pri sestavi nove vlade. Na vprašanje, ali bi temu lahko bilo tako, je Stevanović za RTV Slovenija odgovoril: 

    »To je seveda pozicija, ki si jo marsikdo želi, obenem pa nosi veliko odgovornost. Bomo videli. Počakajmo do konca na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.« Prvak Resni.ce je še enkrat zavrnil sodelovanje z Janšo. 

    image_alt
    Kako se delijo sedeži, kam gredo glasovi strank, ki ne presežejo praga?

    Njihova kandidatka za poslanko Nina Radenković je povedala, da sploh ne razmišljajo o tem, ali bodo prišli v parlament, pač pa, koliko sedežev bodo dobili. »Tempo predvolilne kampanje je bil zelo naporen in drugačen od prejšnje,« je še dodala. 

    Stevanović se je pred razrezom slavnostne torte zahvalil svojim sovražnikom, ki da so mu bili največja inspiracija. 

    Iz štaba Gibanja Svoboda: Zmagali smo!

    Starejši član Gibanja Svoboda z značko te stranke na prsih je med dajanjem izjave Mateja Arčona, podpredsednika vlade, v veselju objel: »Zmagali smo!« To ni bil edini objem, ki ga je bil Arčon deležen med krajšim pogovorom za Delo, kar kaže za prešerno vzdušje po objavi rezultatov vzporednih volitev v štabu Svobode v Cvetličarni.

    »Zelo smo hvaležni volivkam in volivcem za veliko udeležbo in vsem, ki so nam zaupali,« je dejal Arčon in dodal, da kampanja ni bila enostavna. Na vprašanje, kje vidi razlog za dvigovanje podpore največji stranki v zadnjih tednih, je odvrnil: »V zaupanju, da smo pokazali, da smo imeli konkretne rezultate.«

    Glede na to, da je po vzporednih volitvah zelo uravnotežena podpora med blokoma, je Arčon dejal, da je treba najprej počakati, da se mandati razdelijo, sicer pa, da bodo na pogovore povabili vse stranke razen SDS in nato videli, kje so skupne točke v programu. Njihov poslanec Lenart Žavbi je dejal, da so rezultati vzporednih volitev sad dobrega dela zadnjih štirih let: »Slovenija bo imela tudi prihodnja štiri leta dobro vlado.« Dodal je, da volivci niso nagradili mrtvih živali in veleizdaje.

    »Najprej naj se zahvalim vsem, ki so šli na volitve, udeležba je bila očitno dobra. In hvala vsem, ki so glasovali za Svobodo. Kot ministrica sem bila veliko na terenu, med ljudmi in me ta rezultat ne preseneča, saj so bili odzivi ljudi pozitivni do našega dela. Ogromno je bilo narejenega. V naslednjih štirih letih bomo s tem tempom in delom nadaljevali,« se je na izid vzporednih volitev odzvala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

    Vzporedne volitve kažejo na težavno sestavljanje koalicije. Kako naprej? »Predsednik je že večkrat povedal, da so vrata Svobode odprta za vse, ki so pripravljeni nadaljevati v smeri, ki smo jo začrtali, razen za SDS,« je odgovorila Alenka Bratušek.

    »Dobra stvar je, da nam po vzporednih volitvah kaže zmago. To pomeni, da je stranka še posebej v zadnjih tednih dobro delala. To nam je tudi sporočal teren, saj se je kazal trend navzgor,« pa je za Delo dejal Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, ki sicer na teh volitvah ni kandidiral. Opozoril je na težko sestavljanje koalicije: »Žal pa, če gledamo blokovsko delitev in če bodo obveljali ti rezultati, trojček ne dosega 45 glasov. Očitno nas čaka zelo težek čas in številne kombinatorike pri sestavljanju vlade. Upam, da bomo po štetju mi in koalicijski partnerji dobili še kak rezultat več.«

    Janša: Razmerja so bolj ali manj predvidljiva

    SDS je po podatkih vzporednih volitev zasedla drugo mesto. Na sedežu stranke na Trstenjakovi v Ljubljani je takoj po zaprtju volišč ob 19. uri predsednik stranke Janez Janša v kratki izjavi za medije dejal, da je bil rezultat pričakovan, a da je vse zelo tesno: »Razmerja so bolj ali manj predvidljiva, ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Dejstvo je, da sta dve alternativi, če se bo to obdržalo. Ali se nadaljuje ta vlada, kot je bila doslej, ali pa se sestavi vlada okoli SDS.«

    Janša je še dodal, da SDS šibkih vlad ne bo sestavljala: »SDS se je v tej kampanji močno okrepila, hvala našim čudovitim kandidatom, vsem tistim, ki so se nam pridružili. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka. Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen, kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal končne rezultate, kot bomo mi, in potem bomo zadeve analizirali. Mi smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, v teh izrednih razmerah, ki so jih ustvarili, ko smo spet dobili politično policijo, se očitno več ni dalo. Posledice tega bomo nosili vsi.«

    Predsednik SDS je spomnil na problematične predčasne volitve, na kar je SDS opozarjala že med predvolilno kampanjo: »Dobili smo odločbe volilnih enot, kjer so zavrnili naše pritožbe zaradi predčasnih volitev, kjer so bila nezakonita volišča. Jih bomo tudi predstavili. Zgrozili se boste, da v isti državi za iste volitve, komisije volilnih enot, ne da odločajo različno, ker so nas povsod preglasovali oziroma so preglasovali opozicijo v teh komisijah, ampak so različne obrazložitve, različne člene citirajo, različni so pravni poduki. Po nekaterih odločbah se lahko pritožimo, po nekaterih ne. Slovenija mora urediti formalno zakonodajo, da bomo sploh vedeli, na kakšen način se sploh rezultati računajo.«

    Janez Janša FOTO: Jože Suhadolnik
    Janez Janša FOTO: Jože Suhadolnik

    Na dvorišču centrale SDS na Trstenjakovi je pred novinarje stopila predsednica Krščanskega foruma SDS Monika Gregorčič, ki je dejala, da naj bi po njenih informacijah izpodbijali rezultate na nezakonitih voliščih. Poudarila je, da bo sestava koalicije zagotovo težja kot v preteklem mandatu: »To še zdaleč niso dokončni rezultati. Verjetno se bodo razmerja še v določeni meri spremenila, zato je najbolje, da počakamo, da bodo preštete vse glasovnice. Mi smo s svojo kampanjo zadovoljni, potekala je v zelo pozitivnem vzdušju. Zaključili smo jo optimistično, volivci so pa tisti, ki odločijo. Počakali bomo, da se njihovi rezultati pokažejo oziroma razmerja pokažejo, da bo mogoče začeti neke pogovore v smislu oblikovanja prihodnje koalicije. Če bodo razmerja taka ostala, potem SDS ni pripravljena postavljati šibke vlade.

    Spomnila je tudi na afero glede prisluhov. Dejala je, da se je razkrila korupcija neverjetnih razsežnosti.

    Čeprav sta tako Janša kot Monika Gregorčič, ki sta za zdaj edina stopila pred novinarje, govorila relativno optimistično, kakšno je pravo vzdušje v štabu SDS, pravzaprav ni mogoče ugotoviti. Novinarji vstopa neposredno v stavbo nimajo, na dvorišču je zanje pripravljeno novinarsko središče. Sta pa oba opozorila, da je treba počakati, da bodo prešteti vsi glasovi.

    Parlamentarne volitve FOTO: Leon Vidic
    Parlamentarne volitve FOTO: Leon Vidic

    Kako je v štabu NSi? Kot je povedal podpredsednik strank Janez Cigler Kralj, so ponosni na kampanjo, ki je bila vsebinska, z izjemo soočenj. Predčasne volitve jim kažejo devetodstotno podporo, upajo pa na dvomestni odstotek. Cigler Kralj je odločno zavrnil možnost sodelovanja z Golobovo koalicijo. Podeželje je po dvanajstih letih spet prišlo v parlament, je dejala predsednica SLS Tina Bregant. Omenila je tudi škodljive zakone sedanje koalicije. 

    Nemec v štabu SD komentiral posege v volitve

    Predsednik konference Socialnih demokratov in poslanski kandidat Jernej Štromajer je pred razglasitvijo neuradnih rezultatov dejal, da »živimo v polariziranem političnem prostoru in v polarizirani družbi. Socialdemokratske stranke pa daleč najbolje delujejo takrat, ko jim uspe za svojo vsebino pridobiti družbeno soglasje.«

    O obdobju zadnjega mandata, v katerem je SD zamenjala enega predsednika in dve ministrici, je dejal, da je SD vedno bila državotvorna: »Pa tukaj ni ključno vprašanje eden ali drug predsednik. In zato tudi na takšen ali drugačen način plačuje svojo politično ceno.« Navzoči v štabu so med drugimi Matjaž Nemec, Tanja Fajon, Dejan Levanič in drugi. 

    Ob razglasitvi rezultatov v prostoru ni bilo evforije ali aplavza, ampak so rezultate vzporednih volitev pričakali mirno. Takoj zatem pa je pred novinarje stopil evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je bil mnenja, da je na volitve vplivalo več dejavnikov, tudi posegi iz tujine na slovenske volitve: »O tem se je veliko govorilo v tujini, tudi v Bruslju ali pa predvsem v Bruslju.«

    Želja stranke je politična stabilnost, pa tudi drugačna politična retorika in kultura: »To, čemur smo bili priča v zadnjih 14 dneh, ne pritiče slovenskemu političnemu prostoru in si ne želimo takšnega.«

    Nemec še ocenjuje, da je za SD »najtežje obdobje od obstoja Socialnih demokratov«, iz katerega so prišli »s pozitivno bilanco, tako finančno kot politično«, novi mladi obrazi v strankarskih vrstah pa so za Nemca potrdilo, da socialna demokracija pri nas in v Evropi še kako živi: »Sodeč po tujini je socialna demokracija edina alternativa predvsem konservativnim politikam, tako doma kot v Evropi.«

    Luka Mesec in Asta Vrečko FOTO: Voranc Vogel
    Luka Mesec in Asta Vrečko FOTO: Voranc Vogel

    Eva Irgl: Ne bomo jeziček na tehtnici

    Levica in Vesna rezultate volitev pričakujeta v ljubljanskem Mestnem muzeju. V osrednji muzejski dvorani se počasi zbirajo aktivisti strank in novinarji. Luka Mesec in Asta Vrečko sta prispela v štab nekaj minut po 19. uri zvečer. Neuradno je slišati, da v Levici in Vesni pričakujejo od sedem do osem odstotkov, manj bi bilo zanje razočaranje. Kljub temu da jim za zdaj kaže nekoliko nižji odstotek, so vendarle veseli, da so izboljšali rezultat izpred štirih let.

    Uroš Macerl iz Vesne FOTO: Voranc Vogel 
    Uroš Macerl iz Vesne FOTO: Voranc Vogel 

    Volilni štab Demokratov Anžeta Logarja je v bežigrajski kavarni Monet, kjer takšne gneče kot danes ne pomnijo niti najstarejši Bežigrajčani. Primož Novak, član izvršilnega odbora Demokratov in nekdanji lastnik verige hitre prehrane Lars&Sven, ki je ena od gonilnih sil te stranke, 20 minut pred zaprtjem volišč ni kazal pretiranega optimizma.

    »Res je velika negotovost, napovedi so nehvaležne, pričakujemo pa rezultat med sedem in 20 odstotki,« je za Delo še pred rezultati vzporednih volitev povedal Novak.

    »Prvi rezultati vzporednih volitev so me razočarali. Po vsem, kar smo videli v prisluhih, da je Gibanje Svoboda še obdržalo tolikšno podporo, je zame resno razočaranje. Menim, da bi si Demokrati zaslužili več, kot smo dobili, a tega volivci očitno niso znali prepoznati,« je povedal Senko Pličanič.

    Če bodo dobili priložnost sodelovati v vladi, si Pličanič želi najprej davčno razbremeniti delo, znižati še nekatere druge davke in obračunati s korupcijo, ker brez tega država še dolgo ne bo mogla storiti resnega preboja naprej.

    Eva Irgl je poudarila, da so rezultati vzporednih volitev pod njihovimi pričakovanji: »Tu se kaže, da je Slovenija še vedno močno polarizirana, jaz pa bi si želela, da bi lahko to presegli.« Dodala je, da je na terenu veliko mladih izrazilo željo po drugačni politiki. »Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici,« je na vprašanje, ali bi Demokrati šli v koalicijo z Gibanjem Svoboda, je odgovorila Eva Irgl.

    Podpredsednica Demokratov je še dejala, da se bo njena stranka odzvala vabilu Roberta Goloba na pogovore, a je napovedala, da ne bodo jeziček na tehtnici: »Mi bomo v opoziciji.« Ni skrivala razočaranja nad poglabljanjem polarizacije v slovenskem političnem prostoru. »Večkrat smo povedali, da si želimo vlado politične širine, ki bo delala v dobro Slovenk in Slovencev, ki bo delala za sodelovanje,« je povedala Eva Irgl, ki verjame, da so Demokrati stranka prihodnosti in da bodo to slej ali prej tudi pokazali.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Kako vreme vpliva na volitve in volivce in kakšno je razpoloženje na voliščih

    Ko smo volivce vprašali, zakaj so danes glasovali, je starejša generacija pogosto izpostavila skrb za prihodnost in socialno varnost.
    Ana Hvala 22. 3. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Utrinki z volišč: Golob in Janša na volišče v spremstvu soprog

    Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.698.352, lahko izbirajo med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest.
    22. 3. 2026 | 17:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Kako se delijo sedeži, kam gredo glasovi strank, ki ne presežejo praga?

    Kako deluje volilni sistem v Sloveniji, kako so poslanci izvoljeni v državni zbor in kam gredo glasovi strank, ki ne presežejo štiriodstotnega praga.
    Jernej Suhadolnik 22. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    V živo:      V živo: V SDS nameravajo izpodbijali rezultate na domnevno nezakonitih voliščih

    Na voliščih po vsej državi je imelo do 19. ure skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev možnost oddati svoj glas.
    22. 3. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

    Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
    Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Ameriška vojska z dvotonskimi bombami uničuje podzemne bunkerje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    21. 3. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Naslednja neskončna vojna

    Ker ne vemo, zakaj so Izrael in ZDA sploh začeli napad na šiitski teokratski režim v Teheranu, je toliko težje določiti, zakaj in kdaj bi ga lahko končali.
    Gorazd Utenkar 22. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Utrujenost iz Francije botrovala porazu

    Košarkarji Cedevite Olimpije po solidni predstavi za točke v ligi ABA na gostovanju v BiH ostali praznih rok.
    22. 3. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga telemach

    Mestni derbi Olimpijo oddaljil od Evrope

    V 27. kolu 1. SNL Bravo še tretjič v sezoni premagal zeleno-bele. Celjani so se sprostili in vrnili zajetno prednsot. Za Muro zabijal Argentinec
    Gorazd Nejedly 22. 3. 2026 | 19:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    SP na Poljskem

    Tina Šutej srebrna na svetovnem prvenstvu na Poljskem

    Odlična slovenska skakalka s palico Tina Šutej je zablestela tudi na svetovnem dvoranskem prvenstvu na Poljskem.
    22. 3. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    NSi in SD presegli napovedi, Demokrati in Levica pod pričakovanji

    Eva Irgl: Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici.
    22. 3. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Gibanje Svoboda zmagovalka vzporednih volitev, Resni.ca bo jeziček na tehtnici

    Stranka Gibanje svoboda bi v parlamentu dobila 30 poslanskih sedežev, SDS pa 27.
    Maja Grgič 22. 3. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    SP na Poljskem

    Tina Šutej srebrna na svetovnem prvenstvu na Poljskem

    Odlična slovenska skakalka s palico Tina Šutej je zablestela tudi na svetovnem dvoranskem prvenstvu na Poljskem.
    22. 3. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    NSi in SD presegli napovedi, Demokrati in Levica pod pričakovanji

    Eva Irgl: Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici.
    22. 3. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Gibanje Svoboda zmagovalka vzporednih volitev, Resni.ca bo jeziček na tehtnici

    Stranka Gibanje svoboda bi v parlamentu dobila 30 poslanskih sedežev, SDS pa 27.
    Maja Grgič 22. 3. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več

