Janša: Šibkih vlad ne bomo sestavljali. Logarjevi Demokrati bodo v opoziciji

V prostorih, v katerih so članice in člani političnih strank ter njihovi podporniki, so se zbrali predsedniki strank.

V štabu Resni.ce je že njen predsednik Zoran Stevanović. Za Delo je še pred rezultati vzporednih volitev povedal, da je ozračje napeto in da se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. Stevanović je bil nekoliko utrujen, ne pa živčen, v štabu je bilo čutiti, da so vsi na trnih, saj bi bila lahko prav njihova stranka jeziček na tehtnici pri sestavi nove vlade. Na vprašanje, ali bi temu lahko bilo tako, je Stevanović za RTV Slovenija odgovoril:

»To je seveda pozicija, ki si jo marsikdo želi, obenem pa nosi veliko odgovornost. Bomo videli. Počakajmo do konca na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.« Prvak Resni.ce je še enkrat zavrnil sodelovanje z Janšo.

Njihova kandidatka za poslanko Nina Radenković je povedala, da sploh ne razmišljajo o tem, ali bodo prišli v parlament, pač pa, koliko sedežev bodo dobili. »Tempo predvolilne kampanje je bil zelo naporen in drugačen od prejšnje,« je še dodala.

Stevanović se je pred razrezom slavnostne torte zahvalil svojim sovražnikom, ki da so mu bili največja inspiracija.

Iz štaba Gibanja Svoboda: Zmagali smo!

Starejši član Gibanja Svoboda z značko te stranke na prsih je med dajanjem izjave Mateja Arčona, podpredsednika vlade, v veselju objel: »Zmagali smo!« To ni bil edini objem, ki ga je bil Arčon deležen med krajšim pogovorom za Delo, kar kaže za prešerno vzdušje po objavi rezultatov vzporednih volitev v štabu Svobode v Cvetličarni.

»Zelo smo hvaležni volivkam in volivcem za veliko udeležbo in vsem, ki so nam zaupali,« je dejal Arčon in dodal, da kampanja ni bila enostavna. Na vprašanje, kje vidi razlog za dvigovanje podpore največji stranki v zadnjih tednih, je odvrnil: »V zaupanju, da smo pokazali, da smo imeli konkretne rezultate.«

Glede na to, da je po vzporednih volitvah zelo uravnotežena podpora med blokoma, je Arčon dejal, da je treba najprej počakati, da se mandati razdelijo, sicer pa, da bodo na pogovore povabili vse stranke razen SDS in nato videli, kje so skupne točke v programu. Njihov poslanec Lenart Žavbi je dejal, da so rezultati vzporednih volitev sad dobrega dela zadnjih štirih let: »Slovenija bo imela tudi prihodnja štiri leta dobro vlado.« Dodal je, da volivci niso nagradili mrtvih živali in veleizdaje.

»Najprej naj se zahvalim vsem, ki so šli na volitve, udeležba je bila očitno dobra. In hvala vsem, ki so glasovali za Svobodo. Kot ministrica sem bila veliko na terenu, med ljudmi in me ta rezultat ne preseneča, saj so bili odzivi ljudi pozitivni do našega dela. Ogromno je bilo narejenega. V naslednjih štirih letih bomo s tem tempom in delom nadaljevali,« se je na izid vzporednih volitev odzvala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Vzporedne volitve kažejo na težavno sestavljanje koalicije. Kako naprej? »Predsednik je že večkrat povedal, da so vrata Svobode odprta za vse, ki so pripravljeni nadaljevati v smeri, ki smo jo začrtali, razen za SDS,« je odgovorila Alenka Bratušek.

»Dobra stvar je, da nam po vzporednih volitvah kaže zmago. To pomeni, da je stranka še posebej v zadnjih tednih dobro delala. To nam je tudi sporočal teren, saj se je kazal trend navzgor,« pa je za Delo dejal Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, ki sicer na teh volitvah ni kandidiral. Opozoril je na težko sestavljanje koalicije: »Žal pa, če gledamo blokovsko delitev in če bodo obveljali ti rezultati, trojček ne dosega 45 glasov. Očitno nas čaka zelo težek čas in številne kombinatorike pri sestavljanju vlade. Upam, da bomo po štetju mi in koalicijski partnerji dobili še kak rezultat več.«

Janša: Razmerja so bolj ali manj predvidljiva

SDS je po podatkih vzporednih volitev zasedla drugo mesto. Na sedežu stranke na Trstenjakovi v Ljubljani je takoj po zaprtju volišč ob 19. uri predsednik stranke Janez Janša v kratki izjavi za medije dejal, da je bil rezultat pričakovan, a da je vse zelo tesno: »Razmerja so bolj ali manj predvidljiva, ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Dejstvo je, da sta dve alternativi, če se bo to obdržalo. Ali se nadaljuje ta vlada, kot je bila doslej, ali pa se sestavi vlada okoli SDS.«

Janša je še dodal, da SDS šibkih vlad ne bo sestavljala: »SDS se je v tej kampanji močno okrepila, hvala našim čudovitim kandidatom, vsem tistim, ki so se nam pridružili. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka. Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen, kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal končne rezultate, kot bomo mi, in potem bomo zadeve analizirali. Mi smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, v teh izrednih razmerah, ki so jih ustvarili, ko smo spet dobili politično policijo, se očitno več ni dalo. Posledice tega bomo nosili vsi.«

Predsednik SDS je spomnil na problematične predčasne volitve, na kar je SDS opozarjala že med predvolilno kampanjo: »Dobili smo odločbe volilnih enot, kjer so zavrnili naše pritožbe zaradi predčasnih volitev, kjer so bila nezakonita volišča. Jih bomo tudi predstavili. Zgrozili se boste, da v isti državi za iste volitve, komisije volilnih enot, ne da odločajo različno, ker so nas povsod preglasovali oziroma so preglasovali opozicijo v teh komisijah, ampak so različne obrazložitve, različne člene citirajo, različni so pravni poduki. Po nekaterih odločbah se lahko pritožimo, po nekaterih ne. Slovenija mora urediti formalno zakonodajo, da bomo sploh vedeli, na kakšen način se sploh rezultati računajo.«

Na dvorišču centrale SDS na Trstenjakovi je pred novinarje stopila predsednica Krščanskega foruma SDS Monika Gregorčič, ki je dejala, da naj bi po njenih informacijah izpodbijali rezultate na nezakonitih voliščih. Poudarila je, da bo sestava koalicije zagotovo težja kot v preteklem mandatu: »To še zdaleč niso dokončni rezultati. Verjetno se bodo razmerja še v določeni meri spremenila, zato je najbolje, da počakamo, da bodo preštete vse glasovnice. Mi smo s svojo kampanjo zadovoljni, potekala je v zelo pozitivnem vzdušju. Zaključili smo jo optimistično, volivci so pa tisti, ki odločijo. Počakali bomo, da se njihovi rezultati pokažejo oziroma razmerja pokažejo, da bo mogoče začeti neke pogovore v smislu oblikovanja prihodnje koalicije. Če bodo razmerja taka ostala, potem SDS ni pripravljena postavljati šibke vlade.

Spomnila je tudi na afero glede prisluhov. Dejala je, da se je razkrila korupcija neverjetnih razsežnosti.

Čeprav sta tako Janša kot Monika Gregorčič, ki sta za zdaj edina stopila pred novinarje, govorila relativno optimistično, kakšno je pravo vzdušje v štabu SDS, pravzaprav ni mogoče ugotoviti. Novinarji vstopa neposredno v stavbo nimajo, na dvorišču je zanje pripravljeno novinarsko središče. Sta pa oba opozorila, da je treba počakati, da bodo prešteti vsi glasovi.

Kako je v štabu NSi? Kot je povedal podpredsednik strank Janez Cigler Kralj, so ponosni na kampanjo, ki je bila vsebinska, z izjemo soočenj. Predčasne volitve jim kažejo devetodstotno podporo, upajo pa na dvomestni odstotek. Cigler Kralj je odločno zavrnil možnost sodelovanja z Golobovo koalicijo. Podeželje je po dvanajstih letih spet prišlo v parlament, je dejala predsednica SLS Tina Bregant. Omenila je tudi škodljive zakone sedanje koalicije.

Nemec v štabu SD komentiral posege v volitve

Predsednik konference Socialnih demokratov in poslanski kandidat Jernej Štromajer je pred razglasitvijo neuradnih rezultatov dejal, da »živimo v polariziranem političnem prostoru in v polarizirani družbi. Socialdemokratske stranke pa daleč najbolje delujejo takrat, ko jim uspe za svojo vsebino pridobiti družbeno soglasje.«

O obdobju zadnjega mandata, v katerem je SD zamenjala enega predsednika in dve ministrici, je dejal, da je SD vedno bila državotvorna: »Pa tukaj ni ključno vprašanje eden ali drug predsednik. In zato tudi na takšen ali drugačen način plačuje svojo politično ceno.« Navzoči v štabu so med drugimi Matjaž Nemec, Tanja Fajon, Dejan Levanič in drugi.

Ob razglasitvi rezultatov v prostoru ni bilo evforije ali aplavza, ampak so rezultate vzporednih volitev pričakali mirno. Takoj zatem pa je pred novinarje stopil evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je bil mnenja, da je na volitve vplivalo več dejavnikov, tudi posegi iz tujine na slovenske volitve: »O tem se je veliko govorilo v tujini, tudi v Bruslju ali pa predvsem v Bruslju.«

Želja stranke je politična stabilnost, pa tudi drugačna politična retorika in kultura: »To, čemur smo bili priča v zadnjih 14 dneh, ne pritiče slovenskemu političnemu prostoru in si ne želimo takšnega.«

Nemec še ocenjuje, da je za SD »najtežje obdobje od obstoja Socialnih demokratov«, iz katerega so prišli »s pozitivno bilanco, tako finančno kot politično«, novi mladi obrazi v strankarskih vrstah pa so za Nemca potrdilo, da socialna demokracija pri nas in v Evropi še kako živi: »Sodeč po tujini je socialna demokracija edina alternativa predvsem konservativnim politikam, tako doma kot v Evropi.«

Eva Irgl: Ne bomo jeziček na tehtnici

Levica in Vesna rezultate volitev pričakujeta v ljubljanskem Mestnem muzeju. V osrednji muzejski dvorani se počasi zbirajo aktivisti strank in novinarji. Luka Mesec in Asta Vrečko sta prispela v štab nekaj minut po 19. uri zvečer. Neuradno je slišati, da v Levici in Vesni pričakujejo od sedem do osem odstotkov, manj bi bilo zanje razočaranje. Kljub temu da jim za zdaj kaže nekoliko nižji odstotek, so vendarle veseli, da so izboljšali rezultat izpred štirih let.

Volilni štab Demokratov Anžeta Logarja je v bežigrajski kavarni Monet, kjer takšne gneče kot danes ne pomnijo niti najstarejši Bežigrajčani. Primož Novak, član izvršilnega odbora Demokratov in nekdanji lastnik verige hitre prehrane Lars&Sven, ki je ena od gonilnih sil te stranke, 20 minut pred zaprtjem volišč ni kazal pretiranega optimizma.

»Res je velika negotovost, napovedi so nehvaležne, pričakujemo pa rezultat med sedem in 20 odstotki,« je za Delo še pred rezultati vzporednih volitev povedal Novak.

»Prvi rezultati vzporednih volitev so me razočarali. Po vsem, kar smo videli v prisluhih, da je Gibanje Svoboda še obdržalo tolikšno podporo, je zame resno razočaranje. Menim, da bi si Demokrati zaslužili več, kot smo dobili, a tega volivci očitno niso znali prepoznati,« je povedal Senko Pličanič.

Če bodo dobili priložnost sodelovati v vladi, si Pličanič želi najprej davčno razbremeniti delo, znižati še nekatere druge davke in obračunati s korupcijo, ker brez tega država še dolgo ne bo mogla storiti resnega preboja naprej.

Eva Irgl je poudarila, da so rezultati vzporednih volitev pod njihovimi pričakovanji: »Tu se kaže, da je Slovenija še vedno močno polarizirana, jaz pa bi si želela, da bi lahko to presegli.« Dodala je, da je na terenu veliko mladih izrazilo željo po drugačni politiki. »Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici,« je na vprašanje, ali bi Demokrati šli v koalicijo z Gibanjem Svoboda, je odgovorila Eva Irgl.

Podpredsednica Demokratov je še dejala, da se bo njena stranka odzvala vabilu Roberta Goloba na pogovore, a je napovedala, da ne bodo jeziček na tehtnici: »Mi bomo v opoziciji.« Ni skrivala razočaranja nad poglabljanjem polarizacije v slovenskem političnem prostoru. »Večkrat smo povedali, da si želimo vlado politične širine, ki bo delala v dobro Slovenk in Slovencev, ki bo delala za sodelovanje,« je povedala Eva Irgl, ki verjame, da so Demokrati stranka prihodnosti in da bodo to slej ali prej tudi pokazali.