Kakovost šolstva: od šolske prehrane do dosežkov učencev

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije bo danes sklenilo tridnevno strokovno srečanje o prihodnosti šolstva, na katerem so razpravljali tudi o kakovosti šolstva. Kako kakovosten sistem imamo, bomo izvedeli aprila, ko bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje o tej temi predstavilo prvo nacionalno poročilo. Kakovost morajo po zakonu vrtci in šole ugotavljati in zagotavljati s samoevalvacijo, a jo nekateri razumejo zgolj kot dodatno delo, poleg tega si kakovost razlagajo zelo različno.

Na srečanju ravnateljev smo večkrat slišali, da je kakovostna šola tista, ki je zmožna pogledati vase, opraviti samorefleksijo in pripraviti izboljšave. Pri tem je ključna od lani tudi zakonsko predpisana samoevalvacija. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so analizirali, kako jo šole opravljajo, in ugotovili, da je praksa zelo različna. Medtem ko nekateri ravnatelji razumejo kakovost glede na to, kako dobro je šolsko kosilo in ali otroci nosijo copate, se druge šole osredotočajo na analize dosežkov otrok, nekatere pa samoevalvacije sploh ne izvajajo oziroma ne napišejo posebnega poročila ali napišejo le, da so odlična šola.