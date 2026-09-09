Nekdanji minister Slavko Gaber: To je sesuvanje prihodnosti Slovenije

Rezultati raziskave Pisa 2025, ki meri bralno, matematično in naravoslovno pismenost, so pokazali najslabše rezultate 15-letnikov v Sloveniji do zdaj. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je napovedal reformo šolstva. Najbolj je odmevala napoved, da bodo ukinili devetletko. Njen »oče«, nekdanji šolski minister z najdaljšim stažem Slavko Gaber, je prepričan, da sploh ne gre za šolo, ampak so to »obrisi druge republike«. Rončević je po objavi rezultatov predstavil celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Na vprašanje, na podlagi kakšnih analiz so se odločili za ukinitev devetletke, je odgovoril: »Ne, ne, ne, ne bomo se šli tega. To je finta, ki se jo gre pedagoški esteblišment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral, in potem se želijo lotiti akademske ...