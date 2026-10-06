Učenci, starši, učitelji, gospodarstvo ... vsi naj povedo, kakšno šolo hočejo

Šolsko ministrstvo je konec prejšnjega tedna objavilo javni spletni poziv, s katerim zbirajo mnenja in predloge »za pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja«. Če so v preteklosti pri tem sodelovali strokovnjaki, ki so jih izbirali na podlagi življenjepisov in referenc, zdaj lahko podajo mnenja in predloge vsi, ki so povezani z vzgojo in izobraževanjem, od učencev do staršev, lokalnih skupnosti, gospodarstvenikov … Ministrstvo piše, da bodo predlogi obravnavani v okviru strokovnih razprav pri pripravi reforme. Po tem ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, so prejšnji teden na ministrstvu objavili še javno zbiranje mnenj in predlog o reformi. Sporočili so, da vabijo k sodelovanju ...