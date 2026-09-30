Reformo vzgoje in izobraževanja bosta snovala tudi Možina in Primc

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je po objavi rezultatov raziskave Pisa 2025, ki so pokazali velik padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, napovedal celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Danes so z ministrstva sporočili, da je minister imenoval Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.

Strokovni svet je imenovan za obdobje treh let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar. Imenovanih je 26 članov, med njimi dr. Jože Možina, dr. Sebastjan Kristovič, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Janez Juhant, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti UL dr. Urška Perenič, profesorica razrednega pouka, ki je bila na Švedskem uspešna ravnateljica, Lea Colner, župan Novega mesta Gregor Macedoni, v. d. generalnega direktorja Direktorata za demografijo Aleš Primc ...

Kot so zapisali na ministrstvu, je glavni namen Strokovnega sveta »povezati različna strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih praktikov, ki izobraževalni sistem vsak dan soustvarjajo in njegovo delovanje poznajo neposredno iz prakse. Vključeni so tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti, posebno pozornost pa bo svet namenil tudi izobraževanju pripadnikov narodnih manjšin.«

V strokovnem svetu za reformo vzgoje in izobraževanja so tako člani postali tudi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Med člani je skupno devet še aktivnih ali že upokojenih učiteljev in ravnateljev ter poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

Z ministrstva so še sporočili, da bo Strokovni svet »sodeloval pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme ter v svoje delo vključeval tudi ugotovitve strokovnih posvetov o posameznih področjih reforme«. Poslali so tudi izjavo ministra, v kateri je poudaril: »Različne izkušnje želimo povezati s podatki in strokovnimi podlagami ter skupaj iskati rešitve, ki jih bo mogoče uresničiti v praksi.«