Otroke učimo pravilno odgovarjati, ne razmišljati

Šolski center Celje je včeraj v Rimskih Toplicah sklenil šesto nacionalno strokovno konferenco Kreativna učna okolja. Število udeležencev je bilo rekordno, več kot 140 jih je predstavilo primere lastne dobre prakse. Tokrat so se ukvarjali zlasti z odnosi, dobrim počutjem, ki je v šoli (in doma) povezano s postavljanjem meja, in oblikovanjem skupnosti, začenši v razredu.

Kot je ob odprtju konference povedal direktor ŠC Celje Mojmir Klovar, si 88 odstotkov osnovnošolcev in 92 odstotkov srednješolcev pomaga z umetno inteligenco (UI). »Po anketah pomoč UI uporabljajo zlasti za šolsko delo. Največja težava UI ni, da si tudi kaj izmisli, ampak spletno nasilje, generirano z UI. Tu nastopi vloga učitelja. Mlade moramo naučiti postavljati prava vprašanja in pravilno vrednotiti vsebine, ki jih ponuja UI. Algoritmi ne bodo mogli programirati zgleda in pedagoškega odnosa.«