Borut Rončević: Varuh ideološko nevtralne šole

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se bo pristojnemu odboru predstavil v ponedeljek. Koalicijska pogodba sicer odpira veliko vprašanj. Med najpomembnejšimi je zagotovo prihodnost javnega šolstva, ki v koalicijski pogodbi ni omenjeno.

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je bila iskrena: »Upajmo, da je njemu področje vzgoje in izobraževanja bolj poznano, kot je on znan nam. Glede na to, da gre spet za človeka iz akademskih vod, pa upamo, da to ne pomeni, da bosta vzgoja in izobraževanje od vrtca do srednje šole v drugem planu.«