Nacionalno poročilo: Povprečni dosežki učencev najnižji doslej

Nacionalno poročilo o kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ki so ga včeraj predstavili na nacionalni konferenci na Brdu pri Kranju, je prvo do zdaj, obsega kar 1150 strani. Pripravljavci so opravili veliko delo, saj so na enem mestu zbrani številni podatki o enem največjih sistemov. Podatki niso spodbudni, dosežki učencev so najnižji do zdaj, a hkrati poročilo ni le pregled stanja. Je tudi podlaga za izboljšanje sistema, v katerem je povezanih skoraj milijon prebivalcev Slovenije.

Poročilo obravnava ključna področja kakovosti: dosežke učencev in dosežke otrok v razvoju, varno in spodbudno učno okolje, profesionalno delovanje in učenje učiteljev ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.

Nacionalno poročilo je realen prikaz stanja. Povprečni dosežki bralne, matematične, naravoslovne, računalniške in informacijske pismenosti ter državljanske vednosti so ob koncu obveznega izobraževanja najnižji doslej. Tudi na drugih področjih ne manjka težav, spremembe in ukrepi so nujni.