Javni poziv ministru Rončeviću in peticija zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

»Podpisani učitelji, profesorji, strokovni delavci, drugi predstavniki strokovne javnosti in zainteresirani državni nasprotujemo načinu priprave napovedanih sprememb ter posegom brez ustrezne strokovne utemeljitve in širše javne razprave. Zahtevamo transparenten in vključujoč reformni proces ter spoštovanje strokovne avtonomije učiteljev,« je zapisano v prvih odstavkih javnega poziva ministru za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviću. Pobudnic in prvopodpisanih je šest učiteljic II. gimnazije Maribor, ki se jim je pridružilo že več kot 70 učiteljev, profesorjev in številnih strokovnjakov z vse Slovenije. Ministra javno pozivajo, da pojasni svoje stališče do strokovne avtonomije zaposlenih v javnem šolstvu, da do zaključka širše strokovne razprave ne sprejema odločitev o ...