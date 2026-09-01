Šolski prag bo prestopilo 19.058 prvošolk in prvošolcev

Osnovne in srednje šole bodo danes spet oživele. Prvošolcev je spet nekaj manj kot leto prej, tistih, ki bodo prvič prestopili prag srednje šole, je tisoč več kot lani. Čeprav novo šolsko leto prinaša nekaj novosti, med njimi so gotovo največja novi učni načrti, ravnatelji, učitelji in predstavniki staršev poudarjajo, da naj bo šola predvsem varen prostor, v katerem se vsi skupaj ne učijo le snovi, ampak tudi bivanja drug z drugim.

Danes bo v osnovno šolo po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino vstopilo 186.687 učencev, prvošolcev je 19.058, kar je 839 manj kot lani. Dijakov novincev je kar 6946 več od prvošolcev, in sicer 26.004, kar je po podatkih ministrstva tisoč več kot lani. Skupno je v srednjo šolo trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakov.

Ena od največjih sprememb zadnjih let na področju vzgoje in izobraževanja so novi učni načrti. Z današnjim dnem jih bodo začeli uvajati v 1., 4., 7. in pri nekaterih predmetih v 6. razredu ter v 1. letniku srednjih šol. Vsa učna gradiva še niso prilagojena novim učnim načrtom, zato lahko še tri leta v šolah uporabljajo stara učna gradiva.

Šola je odnos

Kljub spremembam in nekaterim začetnim težavam si ravnatelji, učitelji in starši želijo podobno. »Vsem želim optimistično šolsko leto, v katerem bomo gradili znanje na odnosih in spoštovanju. Šola je prostor, v katerem se učimo živeti drug z drugim,« je dejala ravnateljica OŠ Rada Robiča Limbuš Mojca Kirbiš. Dodala je, da se moramo vsi zavedati, da smo učeča se skupnost. »Ko stopiš v šolo, smo tudi učitelji in ravnatelji učenci.

Sicer pa smo pripravljeni, pred nami so izzivi, kot je kurikularna prenova. Smernice smo dobili, zdaj moramo samo še drug drugega podpreti, tudi znotraj šole. Ob začetku pouka si želim, da ne bi govorili samo o pomanjkanju učiteljev, ampak tudi o njihovi pomembni vlogi.«

Mirno šolsko leto vsem želi ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež. »Z novimi učnimi načrti so kolegi seznanjeni. Bistvenih novitet ni. Kar je drugače, so naši profesorji že delali. Torej, več povezovanja med predmeti, več prečnih znanj in veščin. Od učnih načrtov pričakujem več sodelovanja in povezovanja znanja.« O velikih pričakovanjih dijakov in njihovih staršev je Alenka Krapež dejala, da je vsak dijak na nekem področju dober.

»Tam mu pomagamo, da ga še razvija. Žal sta učni uspeh in uspeh na maturi še vedno glavna vstopnica za fakultete z omejitvijo. Zato gledamo, da lahko dijaki svoje želje v okviru njihovih sposobnosti realizirajo. To pomeni, da je pouk kakovosten, prevelika pričakovanja pa poskušamo omiliti in racionalizirati.«

Starši kot sopotniki

Lanski učitelj leta Milan Mandeljc učiteljem želi več avtonomije. »Če se že zgodi sprememba, naj se naredi premišljeno, ne zaradi spremembe same in zato, ker se lahko. Dijakom želim mirno in stabilno leto, ki ne bo povečevalo psiholoških stisk. Želim si, da bi bilo znanje vrednota, šola pa prostor, v katerem so pomembna najlepša leta, o katerih govorimo na starost. Starši, bodite otrokovi sopotniki, a ne hodite namesto njih. Bodite spodbujevalci, a postavljajte meje. In ne pozabite, da so petkovi večeri za družino in palačinke.«

Letošnja učiteljica leta Mojca Volkar Trobevšek si želi radovednih učencev, ki bodo v šolo prihajali (vsaj večinoma) z veseljem. »Upam, da bodo znali najti pomoč, ko jo bodo potrebovali, in pomagati drugim, ko bodo zaznali stisko sošolca.« Vsem želi dobrih odnosov, staršem pa, da zaupajo učiteljem in svojim otrokom. »Naj jim pustijo prostor, kjer se bodo lahko razvijali, obenem pa jim bodo brez slabe vesti postavili meje, brez katerih se otroci težko znajdejo v prenasičenem svetu.«

Učiteljem želi veliko potrpljenja, entuziazma in čim boljše delovne pogoje, za kar so odgovorni odločevalci. »Morda bodo vendar spregledali, da učitelji nismo predvsem birokrati, ampak smo tudi pedagogi in strokovnjaki na svojem področju, ki si najbolj na svetu želimo predajati znanje in izkušnje, ne izpolnjevati obrazcev.« Tudi zato si želi, da bi se učiteljem povrnil ugled. »Negativno javno mnenje na nas deluje demotivacijsko, kaj šele na nove generacije učiteljev, ki to morda sploh nočejo več biti.« Vsem tudi želi, da bi se vsaj za silo obdržali v analognem prostoru, kar se najlažje naredi s knjigo.

Lara Romih iz Zveze aktivov svetov staršev Slovenije je dejala, da v zvezi učencem, staršem, učiteljem in ravnateljem želijo, da se nikoli ne pozabijo »smejati, poslušati, se učiti, raziskovati in se čuditi. Recite prosim in hvala. Imejte svoje mnenje in spoštujte mnenje drugih.« Dodala je, da si želijo, da vse napovedane spremembe in težave v šolah ne bi vplivale na kakovost šol in počutje otrok v njih.

»Želimo si zdravih, razigranih, vedoželjnih otrok, ki so jim učitelji vzor in varen pristan. Otrok, ki se med sabo družijo, pogovarjajo, si pomagajo. In želimo si, da bi imeli vsi otroci v vseh šolah enake pogoje in možnosti.«