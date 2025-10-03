Vzhod Slovenije stresel potres magnitude 3

Ob 20.30 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,0 v bližini Rogaške Slatine, navaja spletna stran Arsa.

Nadžarišče je bilo štiri kilometre jugozahodno od Rogaške Slatine. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci širšega nadžariščnega območja, tudi v oddaljenih občinah, od Ljubljane in Kočevja do Prekmurja. Čutili so ga tudi izven Slovenije, še navaja Arso.

Nekaj več kot uro zatem, ob 21.35, so zelo šibek sunek magnitude 0,4 zaznali še v bližini, štiri kilometre od Kozjega.