Novi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je v predvolilni kampanji in prej odkrito izražal proruska stališča, je zatrdil, da načrtuje, da bo v kratkem obiskal Moskvo. »Obstajajo številni koristni idioti, ki posredno ali neposredno pomagajo Rusiji v njeni vojni proti Natu,« se je na napoved drugega najvišjega funkcionarja v Sloveniji odzval Marko Mihkelson, predsednik odbora za zunanje zadeve v estonskem parlamentu.

Rusija je znana po moralni in materialni podpori suverenističnim strankam v državah EU, ki so pripravljene rušiti enotnost Unije in Nata. Predsednik suverenistične in populistične Resnice Zoran Stevanović se je odločil, da po bivšem zunanjem ministru Karlu Erjavcu nadaljuje tradicijo tesnih diplomatskih vezi med Ljubljano in Moskvo. Pri tem spomnimo na Erjavčeve številne obiske v Rusiji tudi po začetku ruske agresije na Krim, ko so evropske države začele diplomatsko izolacijo Rusije.