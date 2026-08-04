Vzpon prostovoljstva pri civilni zaščiti in reševanju

Lani je 228.999 prostovoljcev opravilo 8.607.705 ur organiziranega dela, katerega vrednost je dosegla 85.174.983 evrov. Največ, kar 44,1 odstotka vseh prostovoljskih ur, so opravili na področju socialne dejavnosti. Sledijo področja vzgoje in izobraževanja s 14,6 odstotka, kulture in umetnosti z devetimi odstotki ter rekreacije s 7,6 odstotka. Indeks rasti opravljenih prostovoljskih ur je najvišji na področju civilne zaščite in reševanja, kjer so prostovoljci lani opravili 34 odstotkov ur več kot leta 2024.

Podatke razkriva skupno letno poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2025, ki je že petnajsto zapovrstjo. Pripravilo ga je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, vlada se je z njim seznanila 16. julija. V Slovenski filantropiji so prepričani, da podatki jasno odražajo pomembno in nenadomestljivo vlogo prostovoljstva pri soustvarjanju družbene blaginje v Sloveniji, še pomembnejši pa je prispevek prostovoljcev k bolj pravični in solidarni družbi. Prostovoljske organizacije pomembno dopolnjujejo javne storitve. Lani je bila sprejeta prva strategija razvoja prostovoljstva do leta 2030.