Vzrok nesreče v Hamexu še ugotavljajo

Kriminalisti so danes popoldne zaključili ogled kraja petkove nesreče v podjetju Hamex na Vrhniki – v kateri je ena oseba umrla, dve pa sta huje poškodovani – ter nadaljujejo analizo podatkov in ugotavljanje okoliščin za razjasnitev vzroka nesreče, so povedali na policiji.

»Kriminalisti so ogled kraja eksplozije danes v popoldanskih urah zaključili, vendar nadaljujejo z zbiranjem obvestil, analizo podatkov in ugotavljanjem dodatnih okoliščin za razjasnitev vzroka nesreče. Preiskava tako obsežnih in kompleksnih nesreč lahko traja dlje časa,« so STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

V podjetju, ki proizvaja pirotehnične izdelke, je v petek ob okoli 11.30 prišlo do eksplozije v proizvodnih prostorih, požar se je nato razširil tudi na skladišče. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, na kraju je ostala požarna straža. Kot je danes za Radio Slovenija povedal poveljnik Gasilske zveze Vrhnika Benjamin Svenšek so gasilci, ki so nadzorovali območje, že sinoči končali delo.

V nesreči je en delavec umrl, dva sta utrpela hude poškodbe in se zdravita v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Oba sta močno opečena po koži in dihalih, eden je poleg tega utrpel še poškodbo trebuha in medenice, so v petek povedali v UKC Ljubljana.

Po prvih ugotovitvah pristojnih služb ni bilo onesnaženja okolice.