Wang Yi o Sloveniji: Zgleden primer države, s katero Kitajska dobro sodeluje

»Od decembra 2019, ko je minister Wang prvič obiskal Slovenijo, se je trgovinska menjava med državama povečala z 1,3 milijarde evrov na 7,3 milijarde evrov. Danes je Kitajska naš peti najpomembnejši trgovinski partner, kar kaže na naraščajoč pomen gospodarskih odnosov med državama, vključno s povezljivostjo Luke Koper,« je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon povedala ob današnjem srečanju s kitajskim ministrom za zunanje zadeve Wang Yijem.

Ob tem se je zavzela za večjo uravnoteženost blagovne menjave. Slovenija namreč beleži velik primanjkljaj. Izpostavila je tudi pomen zagotavljanja stabilne dobave redkih kovin iz Kitajske, ki je za nekatera slovenska podjetja eksistencialnega pomena. »Zato je pomembno, da ohranimo medsebojno zaupanje in zagotovimo sistemske rešitve, ki bodo v obojestransko korist,« je dodala ministrica.

Opozorila je tudi na pomen stabilnih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko, ki so po njenih besedah v obojestranskem interesu. Kitajski zunanji minister je opomnil, da bi morali Evropa in Kitajska sodelovati ter biti prijateljici in ne tekmici, za Slovenijo pa je ocenil, da je zgleden primer države, s katero Kitajska dobro sodeluje. Dodal je, da sta imela z ministrico poglobljen pogovor o krepitvi sodelovanja med državama. V izjavi po dopoldanskem pogovoru sta oba opozorila tudi na pomen multilateralizma v mednarodnih odnosih in spoštovanja načel Ustanovne listine ZN.

Tanja Fajon je Peking pozvala, naj uporabi ves vpliv, ki ga ima pri Rusiji, da ta preneha z napadi na Ukrajino, ter za dosego pravičnega in trajnega miru. FOTO: Blaž Samec

Med kosilom, ki sledi izjavi za novinarje, naj bi ministra govorila predvsem o regionalnih vprašanjih, zlasti vojni v Ukrajini in v Gazi, ter drugih globalnih vprašanjih, pri čemer je Tanja Fajon poleg Gaze omenila Iran, Afganistan, Mjanmar in stabilnost v indijskopacifiški regiji.

»Soočamo se s kršitvami mednarodnega prava brez primere, zlasti mednarodnega humanitarnega prava ter človekovih pravic. Dogajanje v Gazi nas vsakodnevno opominja na to. Skupaj si moramo prizadevati, da bo multilateralizem ostal temelj mednarodnega reda ter da mednarodno pravo ne ostane zgolj črka na papirju. Slovenija je v okviru Varnostnega sveta ZN pokazala svojo načelno držo, ki jo prepoznava tudi Kitajska,« je povedala Tanja Fajon.

Wang je dejal, da je Kitajska odgovorna članica mednarodne skupnosti, ki želi spodbujati dialog in mirovna pogajanja. Zatrdil je še, da si njegova država ne prizadeva za to, da bi v svetu vzpostavili alternativo obstoječim strukturam, temveč želi sodelovati z vsemi odgovornimi državami za boljšo prihodnost sveta. Tanja Fajon pa je Peking pozvala, naj uporabi ves vpliv, ki ga ima pri Rusiji, da ta preneha z napadi na Ukrajino, ter za dosego pravičnega in trajnega miru.

Wanga bosta danes sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, na programu ima še srečanje s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem.