Webrovi hvalospevi Janši in Tomčevi

Vodja EPP Manfred Weber pred jutrišnjim odločanjem njihove politične skupine ni hotel konkretno komentirati predvidene izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa. To je po njegovih besedah notranja zadeva skupine, zato je javno ne komentira.

Na vprašanje Dela, ki se je nanašalo tudi na vprašanje prihodnjih odnosov s SDS, pa je odgovoril, da so veseli, da jih imajo znotraj družine EPP. »Romana Tomc, vodja delegacije SDS in podpredsednica skupine EPP, odlično opravlja delo,« je dejal. Poudaril je njen močan prispevek iz Slovenije.

Pred zadnjim vrhom EU je na srečanju voditeljev iz vrst EPP pozdravil Janeza Janšo, ki se je mednje vrnil kot predsednik vlade. »Je zmagovalec na terenu, ima rezultate in podporo državljanov,« je prepričan Weber.

»Potrebujemo njegove izkušnje, je politik z dolgoletnimi izkušnjami. V času skrajnih sprememb potrebujemo resne izkušnje,« je dejal.