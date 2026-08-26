WEBSI dan 2026: Za ustvarjalce digitala!

Prireditev bo 10. septembra v Festivalni dvorani Ljubljana, odslej ves dan, z začetkom ob 10. uri.

Pod sloganom Za ustvarjalce digitala bo dogodek ves dan združeval strokovnjake iz vodilnih slovenskih in mednarodnih podjetij, agencij in medijev. Govorili bodo o temah, ki danes najbolj zaznamujejo razvoj digitalnega okolja, od umetne inteligence, digitalne prodaje in družbenih omrežij do vplivnežev, medijev in gradnje blagovnih znamk. Predavanja, praktični primeri in podkast bodo ponudili vpogled v trende, izzive in priložnosti, ki oblikujejo prihodnost digitalnega komuniciranja.

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Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca in ali sta SEO + GEO sploh še dovolj?

Oder bodo prvi zavzeli mladi digitalci, ki bodo predstavili zmagovalne rešitve iz Argetinega izziva »Petek po ribje«. Sledil bo tradicionalni pregled prijavljenih del z naslovom Med hajpom in resnico. Na pragu revolucije. Že stotič. Letošnje projekte bosta pod drobnogled vzela Kristina Zidar, digitalna producentka iz Agencije 101, in Matic Raztresen, direktor podjetja Specto informacijske rešitve.

Dopoldanski konferenčni del bo nato v znamenju prihodnosti digitalne prodaje in oglaševanja. Zoran Savin, direktor IAB Slovenija, in Klemen Geršak, senior ekspert za digitalne rešitve iz Arhee, bosta v predavanju Kaj v letu 2026 počne vaša konkurenca? razkrila, kaj se dogaja v slovenski spletni prodaji in digitalnem oglaševanju. Na podlagi raziskav Spletna prodaja in Investicije v digitalno oglaševanje 2026 bosta predstavila ključne trende, izzive in napovedi ter pokazala, kako jih je mogoče obravnavati z revizijami spletne prodaje.

Govor bo tudi o umetni inteligenci, Brigita Zorec Cetin, UI-arhitektka iz Retobe, in Simon Cetin, soustanovitelj in partner družbe iPROM ter ustanovitelj podjetja Retoba, bosta v predavanju Od pozornosti do interpretacije – ko SEO in GEO nista več dovolj! odgovorila na vprašanje, kako UI spreminja marketing, komuniciranje in nakupne odločitve.

Prvi dopoldanski sklop pa bo sklenil Željko Plesac, direktor partnerstev v podjetju Infinum, s predavanjem Nehajte uvajati AI. Začnite se transformirati. V predavanju bo razložil, zakaj se umetna UI-transformacija večkrat zatakne in kako jo izpeljati tako, da zdrži, ter predstavil elemente, brez katerih transformacija ne obstoji.

Uber in sodobni potrošnik. Od TikToka in mobilnosti do moči blagovnih znamk

Popoldanski del bo odprl Nik Čuruvija, vodilni snovalec vsebin iz DROM Agency, s predavanjem TikTok za visoko regulirane znamke: ko omejitve predstavljajo kreativno prednost. Pokazal bo, kako biti na TikToku drzen, relevanten in zabaven tudi takrat, ko komunikacijo omejujejo stroga pravila in regulativa.

Sledilo bo predavanje Morene Šimatić, regijske vodje za Uber Croatia & Slovenia, z naslovom Moving at the Speed of the Modern Consumer: Mobility, Data and Local Relevance. Predstavila bo, kako lahko digitalne platforme s pomočjo podatkov, tehnologije in poznavanja lokalnega okolja bolje odgovarjajo na potrebe sodobnega potrošnika ter hkrati podpirajo poslovne cilje in lokalne posebnosti.

Vprašanje, ki v času performančnega marketinga, umetne inteligence in neskončne produkcije vsebin postaja vse pomembnejše, bosta odprla Andrej Krajner, direktor blagovne znamke in komuniciranja pri NLB Skupini, ter Jan Omahen, digitalni kreativni direktor pri Luna\TBWA. V predavanju Ali smo v digitalnem marketingu pozabili graditi blagovne znamke? bosta govorila o pomenu konsistentnosti, kreativnosti in dolgoročne vrednosti blagovnih znamk.

Na področje vsakodnevne uporabe umetne inteligence bo pogledala tudi Inga Batur, vodja upravljanja vsebin pri Zavarovalnici Triglav, s predavanjem Kako z lastnimi izkušnjami izstopiti iz AI-povprečja? Na praktičnih primerih bo pokazala, kako lahko ustvarjalci vsebin umetno inteligenco učinkovito povežejo s človeškim znanjem, izkušnjami in kreativnostjo.

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Bagola o novem vplivu, 8. marec o kampanji leta, Verčič o (dez)informacijah

Program se bo nadaljeval z okroglo mizo z naslovom Novi vpliv, na kateri bodo vplivneži odprli vprašanja o tem, kako se spreminja njihova vloga v digitalnem okolju, kako nastaja vpliv in kaj danes pomeni biti verodostojen glas na družbenih omrežjih. Pogovor bo moderiral Aljoša Bagola.

Sledil bo podkast v živo z naslovom Mediji, dezinformacije in umetna inteligenca: nova bitka za resnico. Pogovor bo moderiral Gregor Knafelc, nekdanji odgovorni urednik in danes pomočnik odgovornega urednika ter svetovalec v medijski hiši Delo. Gost bo dr. Dejan Verčič, profesor na FDV in partner v družbi Herman & partnerji. Skupaj bosta odprla vprašanja o prihodnosti medijev, dezinformacijah, umetni inteligenci in novih poslovnih modelih, ki nastajajo v spreminjajočem se medijskem okolju.

Konferenčni del WEBSI dneva se bo zaključil s predavanjem Veronike Povž, direktorice komunikacij pri Inštitutu 8. marec, s predavanjem My Voice, My Choice: Najboljša objava je tista, ki jo nekdo deli s prijatelji.

Prireditev bo povezoval Boštjan Gorenc - Pižama.

Večer WEBSI prvakov

Po koncu dnevnega programa bo ob 20. uri sledila slavnostna podelitev prestižnih nagrad za digitalne projekte. Žirija bo na WEBSI dnevu podelila skupno 38 nagrad, med njimi tudi nagrade za generalnega WEBSI prvaka 2026, naj agencijo 2026, naj naročnika 2026 in naj digitalca 2026. Skupaj z Argeto bodo tudi letos podelili nagrado za mlade digitalce. Podelitev se bo končala z druženjem in zabavo.

Celotni program WEBSI dneva 2026 je dostopen na spletni strani www.websi.si.

Projekt WEBSI podpirajo:

FOTO: Websi

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