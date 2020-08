WHO opozarja: pandemija bo dolga, učinke bomo čutili še desetletja

KLJUČNI POUDARKI : V Nemčiji počasen upad koristnikov sheme skrajšanega delovnika.

Južna Afrika je v pandemiji najhuje prizadeta afriška država. FOTO: Annie Risemberg/Afp

Letošnji prihodki Thermane Laško bodo zaradi epidemije covida-19 medletno nižji za najmanj 30 odstotkov. V podjetju so namreč zabeležili popoln izpad prihodkov z naslova nenujnih dejavnosti ter zmanjšano povpraševanje z naslova kongresnih in športnih dogodkov, je ocenila predsednica uprave Thermane. Po besedah Leskovarjeve je zdraviliščni del Thermane trenutno polno zaseden. Trenutno beležijo predvsem namestitve slovenskih gostov, ki svoje bivanje v veliki meri plačujejo s turističnimi boni.Kot je dejala Leskovarjeva, so se takoj po izbruhu in hitrem širjenju novega koronavirusa v Italiji konec februarja začele odpovedi rezervacij, z razglasitvijo epidemije v Sloveniji so bile odpovedane vse rezervacije za drugo polovico marca, april in maj, pa tudi za junij ter poznejše mesece, in sicer predvsem z naslova kongresnih in športnih dogodkov. Velik je torej izpad v kongresni dejavnosti, ki praktično še vedno stoji. Prav tako je odpovedana večina večjih mednarodnih športnih dogodkov, ki so jih imeli potrjene za drugo polovico letošnjega leta. Leksovarjeva je postregla tudi s podatkom, da imajo letos občutno manj rezervacij z naslova tujih nočitev, prav tako ni nočitev skupin.Število podjetij, ki zaradi pandemije covida-19 v Nemčiji koristijo shemo subvencioniranja skrajšanega delovnika, se znižuje, vendar le počasi. Julija je tako ta državni ukrep pomoči uporabilo 42 odstotkov vseh podjetij, potem ko je bilo junija takšnih 46, maja pa 53 odstotkov, kaže raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo.»Uporaba sheme skrajšanega delovnika se počasi počasi zmanjšuje,« je ta teden objavljeno raziskavo pospremil strokovnjak za trg dela. Med največjimi koristniki ukrepa po podatkih Ifa ostaja predelovalna industrija, kjer subvencije še vedno prejema 57 odstotkov podjetij (maja in junija 64 odstotkov podjetij).V avstralski zvezni državi Viktorija so razglasili izredno stanje in uvedli nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom, poroča BBC. Guvernerje dejal, da bodo omejitve začele veljati danes ob 18. uri po srednjeevropskem času oziroma ob 9. uri zjutraj po avstralskem. V Melbournu so razglasili policijsko uro.Prebivalci zvezne države tako ne bodo smeli več potovati dlje kot pet kilometrov od svojega doma, vadba na prostem bo dovoljena le enkrat dnevno, v trgovinah bo za posamezno gospodinjstvo lahko nakupovala le ena oseba. V Avstraliji so ob izbruhu koronavirusa sicer dokaj uspešno zajezili širjenje, zabeležili so 17.000 okužb in približno 200 smrtnih žrtev, a se je v zadnjih dneh stanje poslabšalo.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto opozorila, da bo pandemija covida-19 trajala še dolgo, njene učinke pa bo čutiti še več desetletij. Svet se medtem približuje 18 milijonom okužb z novim koronavirusom, v Južni Afriki pa je število okuženih preseglo 500.000, s čimer se je ta država uvrstila na peto mesto na svetu.Južnoafriški minister za zdravjeje v soboto sporočil, da so v zadnjem dnevu zabeležili 10.107 novih okužb z novim koronavirusom, skupno pa doslej več kot 503.000. V tej državi je za covidom-19 skupno umrlo več kot 8000 ljudi. Število okužb v Južni Afriki znova strmo narašča po juniju, ko so v državi začeli rahljati ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zato so ponovno uvedli nekatere omejitve, med drugim prepoved prodaje alkohola.Južna Afrika je v pandemiji najhuje prizadeta afriška država, saj so v tej državi potrdili okoli polovico vseh okužb na črni celini. V svetu pa se je Južna Afrika po številu okužb v soboto povzpela na peto mesto, za ZDA, Brazilijo, Rusijo in Indijo. Število potrjenih okužb v svetu se medtem približuje 18 milijonom, za covidom-19 pa je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa umrlo že več kot 685.000 ljudi.