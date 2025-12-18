WHO opozarja na zelo nalezljiv sev gripe v EU in omenja tudi Slovenijo

Evropo je zajel izrazit in zgodnejši val gripe, ki ga poganja nova prevladujoča virusna različica, zdravstveni sistemi v številnih državah pa so že občutno obremenjeni, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Med državami z visoko ali zelo visoko aktivnostjo gripe je tudi Slovenija, poroča Guardian.

Po podatkih WHO kar 27 od 38 držav v evropski regiji poroča o visoki ali zelo visoki razširjenosti gripe. V šestih državah, med njimi v Sloveniji, Srbiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu, je na testu pozitivna več kot polovica bolnikov s simptomi, podobnimi gripi.

Posebnost letošnje sezone je njen zgodnji začetek, saj se je gripa v Evropi pojavila približno štiri tedne prej kot običajno. WHO prebivalce poziva k odgovornemu ravnanju: cepljenju, ostajanju doma ob znakih bolezni ter nošenju zaščitne maske v javnih prostorih ob dihalnih simptomih.

Okužbe poganja nova sezonska različica gripe A(H3N2), podrazličica K, ki predstavlja do 90 odstotkov vseh potrjenih primerov gripe v evropski regiji. Po dosedanjih podatkih ni dokazov, da bi povzročala hujši potek bolezni, vendar zaradi hitrega širjenja povzroča velik pritisk na zdravstvene storitve.

»Gripa se pojavi vsako zimo, toda letos je nekoliko drugače. Že majhna genetska sprememba virusa lahko povzroči izjemen pritisk na zdravstvene sisteme,« je opozoril regionalni direktor WHO za Evropo Hans Henri Kluge. Ob tem je poudaril tudi pomen zanesljivih informacij in nevarnost dezinformacij. »V zahtevni sezoni gripe so verodostojne, na dokazih temelječe informacije lahko življenjskega pomena.«

Zgodnji podatki iz Združenega kraljestva kažejo, da cepivo proti gripi zmanjšuje tveganje za hujši potek bolezni, ki jo povzroča sev A(H3N2), čeprav ne prepreči vseh okužb. WHO zato poudarja, da cepljenje ostaja najpomembnejši preventivni ukrep, zlasti za starejše, kronične bolnike, nosečnice, otroke in zdravstvene delavce.

Britanski NHS opozarja, da se pripravlja na eno najtežjih zim doslej zaradi pritiska na ambulante, bolnišnice in nujno medicinsko pomoč. FOTO: Oste Bakal

Kot v preteklih sezonah so glavni prenašalci okužb v skupnosti šoloobvezni otroci, medtem ko največ hudih primerov, ki zahtevajo hospitalizacijo, beležijo pri odraslih, starejših od 65 let.

V več evropskih državah se razmere že zaostrujejo. Britanski NHS opozarja, da se pripravlja na eno najtežjih zim doslej zaradi pritiska na ambulante, bolnišnice in nujno medicinsko pomoč. V Nemčiji se je sezona gripe začela dva do tri tedne prej, v Franciji pa zdravstvene oblasti poročajo o močnem naraščanju primerov v vseh starostnih skupinah in povečanem obisku urgentnih oddelkov. V Španiji so stopnje okužb že presegle lansko zimsko najvišjo raven, število hospitalizacij pa se je v enem tednu podvojilo; porast primerov beležijo tudi v Romuniji in na Madžarskem.

WHO pričakuje, da bo sezona gripe vrh dosegla konec decembra ali v začetku januarja. Kljub resnosti razmer pa Kluge poudarja, da letošnja sezona ne dosega razsežnosti izrednih razmer iz časa pandemije covida-19: »Imamo izkušnje, učinkovita cepiva in jasne zaščitne ukrepe, ki delujejo.«