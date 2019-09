Končno dobra novica za potnike, ki letijo z brniškega letališča. Nizkocenovni prevoznik Wizz Air je namreč dal v prodajo lete iz Ljubljane v Bruselj za poletno sezono 2020.



Leti bodo trije na teden (torek, četrtek, sobota), sezona pa bo trajala od konca marca do konca oktobra prihodnje leto.



Isti prevoznik je sicer pred kratkim preklical vse lete iz Ljubljane za zimsko sezono proti Bruslju in Londonu. In še to – let proti Bruslju v resnici pristane na letališču v Charleroiju.