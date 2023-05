Wolt: Za sklenitev kolektivne pogodbe ne obstaja pravna podlaga

V podjetju Wolt, ki omogoča dostavo iz restavracij in trgovin, so zavrnili zahtevo sindikata dostavljavcev za začetek pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe. Za kaj takega ne obstaja pravna podlaga, pravijo. Bodo pa nadaljevali pogovore z vsemi deležniki, tudi s sindikatom Mladi Plus, pod okriljem katerega je bil ustanovljen sindikat dostavljavcev.

Sindikat dostavljavcev je Wolt k pristopu k pogajanjem za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo urejala položaj njegovih članov, pozval 26. aprila. Rok za odgovor je določil 9. maj, v nasprotnem primeru je napovedal stopnjevanje sindikalne aktivnosti. Enako zahtevo je takrat predal tudi platformi za dostavo Glovo.

V Woltu so odgovorili pravočasno. »V pismu nas pozivate, da pristopimo h kolektivnim pogajanjem, za kar trenutno, v modelu sodelovanja s samozaposlenimi dostavnimi partnerji, ne obstaja pravna podlaga,« so zapisali.

S sindikatom so se srečala marca

Kot so dodali, so se s sindikatom Mladi Plus nazadnje srečali marca. »Takrat smo pojasnili, da na lokalni in evropski ravni podpiramo delo evropske komisije pri zagotavljanju smernic za države članice, s katerimi bodo samozaposlenim utrli pot do kolektivnih zastopanj. Strinjamo se, da je dobro, da imajo tudi samozaposleni možnost zastopanja svojih interesov,« so zapisali.

Dodali so še, da se jim zdi zadovoljstvo dostavljavcev izjemnega pomena, zato bodo nadaljevali dialog z njimi tako individualno kot v skupinah.

Sindikat Mladi plus na slabe razmere dostavljavcev pri obeh platformah za dostavo opozarja že dlje časa, za sindikalno organiziranje pa so se, kot so pojasnili aprila, odločili zaradi dodatnega poslabšanja njihovega položaja.

Trdijo, da skrbijo za izboljševanje delovnih pogojev

V Woltu medtem trdijo, da neprestano spremljajo povratne informacije dostavljavcev in skrbijo za izboljševanje delovnih pogojev. Februarja so uvedli nov plačilni model, zadnja raziskava, opravljena v letošnjem prvem četrtletju, pa je pokazala, da večina dostavljavcev ceni prilagodljivost in svobodno izbiro delovnega časa, tri četrtine pa jih tega dela ne bi več opravljalo, če bi bil pogoj zanj redna zaposlitev.