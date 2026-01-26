Woltov vremenski dodatek: stranke plačajo več, dostavljavci brez dodatka

Potem ko so pogodbeni dostavljavci platforme za naročanje hrane Wolt prejeli izplačila za opravljene dostave v prvi polovici januarja, jih je nekaj med njimi izrazilo nezadovoljstvo z višino nakazil. Kot so potrdili s prikazom svojih izplačil, v obračunih niso zaznali dodatka za dostavo v slabem vremenu – dežju, snegu, vetru in poledici –, čeprav je Wolt ta strošek v istem obdobju zaračunal uporabnikom aplikacije.

Dostavljavci opozarjajo še na posreden učinek dodatnega stroška. Ko je uporabnikom zaračunan dodatek za slabo vreme, ti po njihovih izkušnjah praviloma ne puščajo več napitnin, ki so za številne dostavljavce pomemben del zaslužka. »Ko Wolt zaračuna dodatek, se znajdemo v začaranem krogu – višji strošek za stranko pomeni manj napitnin za nas,« pravijo.