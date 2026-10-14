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    Slovenija

    Woltovi dostavljalci po smrti kolega v nesreči v stavko

    Za tak korak so se odločili zaradi razmer za delo, ki so po njihovem mnenju postale nevzdržne.
    Do opozorilne stavke nekaterih dostavljalcev je prišlo že januarja 2025. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Do opozorilne stavke nekaterih dostavljalcev je prišlo že januarja 2025. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    14. 10. 2026 | 22:05
    3:48
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    Za petek je napovedana stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Wolt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za tak korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.

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    Slovenija še brez jasnih pravil za platformne delavce

    V sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali »dostavljalci in dostavljalke Wolta«, so napovedali, da bo stavka celodnevna, ob 10. uri pa jo bodo zaznamovali tudi z zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani.

    Stavkajo zaradi nevzdržnih razmer

    Kot so zapisali, so se za stavko odločili zaradi razmer, ki so glede na njihove izkušnje postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave so vse nižja, obenem pa je na voljo manj naročil, so poudarili. To se dogaja ob naraščajočih življenjskih stroških in cenah goriva, zato so njihovi prihodki vse nižji in manj predvidljivi.

    Po njihovi oceni je na terenu preveč dostavljavcev glede na količino razpoložljivega dela. Zaradi tega med seboj tekmujejo za naročila, kar še dodatno pritiska na zaslužek. Posebej jih skrbi položaj številnih tujih dostavljavcev, ki da so lahko v še bolj negotovem položaju.

    Težave imajo tudi pri pridobivanju podpore med delom. Kot pravijo, je komunikacija večinoma prek klepeta s podporo, ki pogosto ne pozna lokalnih razmer. Ko opozorijo na neko težavo, pogosto ne dobijo pravočasnega odgovora ali rešitve, so navedli.

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    Sindikat opozarja, da stroške goriva nosijo dostavljavci. Kaj bo storil Wolt?

    Zahtevajo zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti

    S stavko želijo od upravljavca platforme Wolt doseči minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti. Pri tem naj se upošteva čas, ko je dostavljavec prijavljen v aplikacijo in pripravljen sprejemati naročila, tudi če čaka na naročilo. Če v posamezni uri ne doseže 20 evrov bruto, naj Wolt doplača razliko, zahtevajo.

    Druga zahteva je začasna ustavitev vključevanja novih dostavljavcev, dokler se ne obravnava neskladje med številom dostavljavcev in količino razpoložljivega dela.

    Zahtevajo tudi učinkovito osebno podporo med delom na terenu. Ta naj bo dosegljiva prek človeka, ne le klepetalnega robota, oseba za podporo pa naj pozna lokalne razmere in se v nujnih primerih odzove najpozneje v treh minutah.

    Zahtevajo tudi jasen in pregleden obračun plačil

    Zadnja zahteva pa je jasen in pregleden obračun plačil, preko katerega lahko dostavljalci preverijo, kako je izračunano plačilo za posamezno dostavo in za čas razpoložljivosti ter kako morebitne spremembe vplivajo na njihov zaslužek.

    Od Wolta pričakujejo, da se bo po stavki sestal s predstavniki dostavljavcev in se do tej zahtev opredelil.

    Ob stavki se bodo spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. Med dostavo hrane je z motorjem trčil v avtomobil, nato pa ga je odbilo še v drugega. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, je poročal časnik Večer. Že v soboto popoldne so se mu mariborski dostavljalci poklonili z minuto molka in opozorili na svoje širše težave.

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