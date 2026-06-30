Do leta 2027 iz Kočevja 80 odstotkov vseh evropskih Yaskawinih robotov

Visoki predstavniki korporacije Yaskawa, ki je med štirimi svetovnimi največjimi podjetji na področju industrijske robotike, so ob navzočnosti ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja v Kočevju danes odprli dodatne proizvodne prostore in nov distribucijski center Yaskawe Slovenija. Z naložbo je korporacija potrdila, da sta Kočevje in Slovenija Yaskawin evropski center robotike.

»Projekt Yaskawe je odličen primer sodelovanja med tujim investitorjem, lokalnim okoljem, izobraževalnimi ustanovami in državo. Takšna partnerstva ustvarjajo dolgoročne učinke, krepijo dodano vrednost in gospodarski razvoj,« je ob odprtju dejal minister Anže Logar. Pri tem je izpostavil, da »dosedanje investicije podjetja Yaskawa v Sloveniji kažejo ne le na ambicioznost, ampak tudi na zaupanje – v ljudi, znanje in okolje, ki omogoča razvoj. Z njimi tudi Slovenija postaja del industrije prihodnosti«.

Yaskawa ima v Kočevju 30.000 kvadratnih metrov površin. Foto Pr Yaskawa

Gradnja novih proizvodnih prostorov, velikih 8000 kvadratnih metrov, in novega osrednjega distribucijskega centra za sprejetje in izpolnjevanje robotskih naročil s površino 12.000 kvadratnih metrov je investicija, vredna 32 milijonov evrov. Namenjena je naročilom iz regije EMEA, to je iz Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Objekta sta postavljena ob prvo Yaskawino evropsko tovarno robotov, ki so jo odprli leta 2018, in tako zaokroža Yaskawin poslovni kompleks, ki se v celoti razprostira na 30.000 kvadratnih metrih.

Skrajšanje dobavnih verig

Pär Tornemo, predsednik Yaskawe Evropa, je v imenu družbe poudaril, da nova distribucijska in proizvodna zmogljivost v Kočevju omogoča kratke dobavne roke za trge EMEA, s čimer zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo preskrbo strank. Industrijske robote – ti so lahko standardni, lahko so narejeni po naročilu ali pa jih razvijejo za določene namene – kupcu dobavijo v dveh do 12 tednih. »Ob upoštevanju svetovnih gospodarskih razmer imajo stranke v Evropi in zunaj nje še posebno veliko koristi od kratkih dobavnih verig.

Na enem mestu so proizvodne, skladiščne, upravne in distribucijske površine. Foto: Simona Fajfar

V robotskem obratu v Kočevju jim zdaj lahko ponudimo predvsem velike in zelo velike robotske varilne sisteme. Poleg tega z novim osrednjim centrom za distribucijo robotskih rešitev izboljšujemo ne le lastne logistične procese, ampak tudi produktivnost in učinkovitost v dobavnih verigah naših strank,« je dejal Tornemo. »Kot globalni ponudnik tehnoloških rešitev na področju robotike, pogonov in tehnologije za krmiljenje gibanja smo zelo veseli, da lahko še naprej krepimo svojo operativno prisotnost v Evropi. Regija EMEA je zelo pomemben trg za celoten Yaskawin koncern,« je povedal predsednik Yaskawe Evropa.

Poslujejo v 30 državah

Korporacija Yaskawa, ki se ukvarja s proizvodnjo industrijskih robotov, servopogonov in frekvenčnih pretvornikov, je imela lani 13,3 milijarde evrov prometa, od tega približno 46 odstotkov iz robotike in 43 odstotkov iz servopogonov. Po svetu ima približno 12.800 zaposlenih, posluje v 30 državah, svoje proizvodne obrate pa ima v 12 državah.

Yaskawa Evropa lahko industrijske robote kupcu dobavi v dveh do 12 tednih. Foto Simona Fajfar

Prihodki Yaskawe Evropa predstavljajo okoli 13 odstotkov vseh prihodkov korporacije, s tem, da delajo, kot je dejal dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Slovenija, za vso industrijo. Odprtje novih proizvodnih prostorov in evropskega logističnega centra je po njegovem mnenju »naravni razvoj podjetja«, ki je začelo delovati leta 1996 v Ribnici z nekaj zaposlenimi. Pozneje pa so ugotovili, da Evropa potrebuje Yaskawin logistični center. Zdaj je na kočevski lokaciji podjetja zaposlenih 215 ljudi.

Ukvarjajo se tudi z roboti, ki v zdravstvu skrbijo za človeka. Foto Simona Fajfar

»V zadnjih letih smo ustvarili močen center za razvoj in proizvodnjo robotov Motoman ter naprav in sistemov za napredne avtomatizacijske sisteme, predvsem za varjenje. Združitev vseh teh funkcij v okviru novega poslovnega kampusa bo prinesla pomembne sinergije. Naše zmogljivosti na področju sistemskega inženirstva so bile ključne pri vzpostavitvi lastne proizvodnje in uvajanju novih najsodobnejših procesov,« pravi Hubert Kosler.