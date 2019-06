Youtube prepovedal videoposnetke, ki spodbujajo nacistično ideologijo

Januarja letos je youtube določil, katere vsebine so »mejne«; zanje pravilo priporočenih vsebin ne velja več. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Priljubljena spletna stran za predvajanje videoposnetkov youtube je bila dolgo tarča kritikov zaradi svoje ohlapne politike do nasilnih, zavajajočih in k sovraštvu spodbujajočih vsebin. Pri tem se ni bistveno razlikovala od večine družbenih omrežij: tudi te so pravico do svobode izražanja praviloma (in brez premisleka) postavljale pred prepoved sovražnega govora.Medtem ko sta se twitter in facebook tega problema lotila resneje – kar sicer še ne pomeni uspešneje – in blokirala številne profile ekstremistov, je youtube, ki je v lasti Googla oziroma njegovega krovnega podjetja Alphabet, še naprej dovoljeval deljenje posnetkov s fašistično ali nacistično vsebino. Tudi tistih, na katerih teoretiki zarot zanikajo obstoj holokavsta.To se bo zdaj spremenilo, saj so iz Youtuba sporočili, »da bodo prepovedali vse videoposnetke, na katerih uporabniki trdijo, da je ena skupina boljša od druge, da bi upravičila diskriminacijo, segregacijo ali izključenost na podlagi lastnosti, kot so starost, spol, rasa, kasta, vera ali spolna usmerjenost«.Guardian poroča, da bo to vključevalo »inherentno diskriminatorne« videoposnetke, ki spodbujajo nacistično ideologijo ali vsebino, ki zanika, da so se zgodili dobro dokumentirani nasilni dogodki, kot so na primer smrt več milijonov Judov v drugi svetovni vojni ali pokol na šoli Sandy Hook, kjer je leta 2012 takrat 20-letniubil 26 ljudi.Poleg tega je Youtube v ZDA spremenil svoj algoritem, na podlagi katerega se prikazujejo priporočene vsebine. Pred tem so ljudje, ki so si na youtubu ogledali, denimo, eno teorijo zarote, med priporočenimi vsebinami našli še več njih – tako kot pri vseh videoposnetkih. Januarja letos je Youtube določil, katere vsebine so »mejne«; zanje pravilo priporočenih vsebin ne velja več.