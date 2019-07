Z analizo DNK nad »uvoz« otrok iz tujine

Ljubljana – Kako je z izdajo potovalnih dokumentov za novorojenega otroka, če me porod preseneti in bi rodila v Ukrajini ter bi se nato z dojenčkom vračala v Slovenijo? To je le eno od vprašanj, ki so jih v zadnjih tednih prejeli na slovenskem veleposlaništvu v Kijevu, ko podvomijo, da je to precej manj nedolžno, kot se najbrž zdi laiku.Na diplomatskem predstavništvu naše države v Ukrajini se namreč vsaj nekajkrat na leto srečujejo s podobnimi vprašanji in včasih tudi s prošnjami staršev za izdajo dokumentov za novorojenčke. Da so otroci tam prijokali na svet, je dejstvo, obstaja pa dvom glede tega, kdo jih je rodil. V ...