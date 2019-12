Z aplikacijo EasyPark parkirajte lažje in hitreje, tudi v praznični gneči

aplikacijo prenesete v svoji mobilni trgovini,

ustvarite svoj račun – vpišete svoje podatke (registrsko tablico in podatke za plačilo),

poiščete kraj, kjer bi želeli parkirati (v Sloveniji in vsej Evropi),

poiščete parkirišče, ki je najbližje vašemu cilju,

parkirnino plačate kar po telefonu – parkomata ne boste več iskali,

ker lahko na nekaterih parkiriščih plačate le toliko, kolikor porabite (recimo 20 minut), je parkiranje z aplikacijo EasyPark tudi cenejše,

če ste se ušteli pri urah, lahko kadar koli od koder koli parkirnino tudi podaljšate.

Aplikacija EasyPark FOTO: EasyPark

Tudi vi radi parkirate čim bližje cilju? Ne veste, kako dolgo boste ostali in koliko ur parkiranja plačati vnaprej, pa še drobiža nimate dovolj?Vse te težave lahko reši mobilna aplikacija EasyPark. Z njo parkirišče poiščete, plačate pa samo toliko, kolikor časa parkirate – če ste plačali premalo, ker bi radi parkirali dlje časa, lahko parkirnino tudi podaljšate. Če pa predčasno odpeljete s parkirnega mesta, vam aplikacija javi, da vam je vrnila preostanek denarja.Zdaj je EasyPark kottakšna aplikacijain kmalu lahko postane vaš pravi zaveznik v bitki s časom, iskanjem parkirišča in drobiža.EasyPark je v mnogih evropskih državah dobil. Uporaba je namreč preprosta:S pomočjo aplikacije EasyPark lahko trenutno poiščete parkirišče, ga plačate in podaljšateEasyPark odlično pokriva tudi parkiriščain sosednjih Avstriji in Italiji– z aplikacijo dobite dostop do milijonov parkirnih mest. Tako lahkoiščete parkirišča, plačujete in podaljšujete parkirnino – kamor koli se boste odpravili.Aplikacija EasyPark vam zares lahko olajša življenje, saj je iskanje parkirišča lahko zares stresno. Je izrednovam velikoin tudi(na nekaterih parkiriščih lahko plačate samo toliko, kolikor dejansko porabite – recimo le 20 minut). Vaši podatki (o avtomobilu in plačilni podatki) so popolnoma varni, na voljo pa vam je tudi center za pomoč uporabnikom in odgovori na vsa pogosta vprašanja Njihove nagrajene pametne storitve vse od leta 2001 pomagajo voznikom poiskati in plačati parkirni prostor, ki ga danes lahko najdejo v več kot 700 mestih, v 13 državah. A njihovo poslanstvo se ne ustavi pri tem. Gledano širše, inovativna tehnologija pomaga podjetjem, upravljavcem in mestom pri upravljanju, načrtovanju in organizaciji parkirišč. Skupina EasyPark poenostavlja urbano življenje – z vsakim parkirnim mestom, korak za korakom.Za več informacij obiščite www.easyparkgroup.com in www.easypark.si