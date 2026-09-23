Z avtom skozi zid in v dnevno sobo

V torek okoli 17. ure je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom zapeljal v stanovanjski blok v Ankaranu. Vozilo je prebilo betonski zid in s sprednjim delom pristalo v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Pri trčenju sta se voznik in leto mlajša sopotnica poškodovala, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Policijska patrulja je na kraju ugotovila, da je starejši moški vozil po cesti iz Hrvatinov proti Ankaranu. Voznik je v desnem ovinku zapeljal naravnost in prečkal travnato površino ter dovozno pot. Avtomobil je nato silovito trčil v pritlično stanovanje objekta v Regentovi ulici.

Zverižena pločevina je po močnem trku ukleščila voznika in sopotnico. Gasilci so hitro rešili obe osebi, poškodovana potnika pa sta nato potrebovala zdravniško pomoč.

Koprski policisti preiskujejo natančne okoliščine nesreče in preverjajo morebitno kaznivo dejanje. Policija je za voznika takoj odredila strokovni pregled. Viri STA iz policije neuradno omenjajo dva možna scenarija za izgubo nadzora nad vozilom. Kriminalisti po teh neuradnih informacijah sumijo na nenaden spanec voznika ali okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok bo pokazala nadaljnja preiskava.