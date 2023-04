Z blagoslovom škofa varneje po svetovnih magistralah

Vsako leto nas je več, vsak pripelje v Mirno Peč – pod tem geslom, ki ga je sestavil glasbenik Janez Hvale, je bila Mirna Peč včeraj, ob jubilejnem petindvajsetem blagoslovu, preplavljena z motorji.

Veliko ljudi je prišlo tudi peš in ti so se le s težavo prebijali mimo dvokolesnikov in štirikolesnikov, parkiranih na vsakem koraku. Kdor se je pripeljal dovolj zgodaj, je lahko svoj motor postavil na ogled neposredno ob božjem hramu sv. Kancijana. Tokrat si je čas za veliko prireditev na velikonočni ponedeljek vzel sam novomeški škof Andrej Saje, ki je z blagoslovljeno vodo tankočutno škropil svetlečo se pločevino.

Z motorjem doživiš vožnjo drugače kot z letalom, ladjo ali avtomobilom, so svoje občutke do tega ne samo prevoznega sredstva opisovali ljudje v usnjenih jopičih. Prišli so od vsepovsod, malce večja dolenjska vas je bila včeraj Slovenija v malem. Vsi so prejeli božji blagoslov, da jih bo varoval, ko bodo drveli po evropskih in svetovnih magistralah.

Dvokolesniki so bili parkirani na vsakem koraku. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

David Jelovčan, ki se je v včerajšnjo motoristično prestolnico skupaj s prijatelji pripeljal naravnost iz Škofje Loke, je povedal, da nizke temperature niso najbolj primerne za malce hitrejšo vožnjo, saj je asfalt še mrzel in gume se cestišča ne oprijemljejo najbolje. Sicer pa mu motor, kot je dejal, pomeni čisto vse. Kljub temu na naše vprašanje, ali tudi več kakor dekle, ni bil ravno pripravljen odgovoriti. V letošnji motoristični sezoni načrtuje potovanje po Dalmaciji, morda bo zavil tudi v BiH, kjer so cene za popotnike za zdaj še kar ugodne.

Še kak selfi za spomin na jubilejno srečanje motoristov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Nasvet škofa Sajeta

Sveta maša se je začela točno ob 10. uri, škofu Sajetu pa sta pomagala somaševati domači župnik Janez Rihtaršič in župnik Janez Šimenc, ki je pred četrt stoletja začel blagoslavljati motorje. Takrat je srečo na cesti zaželel prvim dvajsetim. Zbor motoristov je z leti postal prava manifestacija druženja in vere. Včeraj se jih je pod mirnopeško farno cerkvico zbralo več kakor 15.000. Poleg blagoslova z blagoslovljeno vodo se je škof Saje za nekaj trenutkov zapletel tudi v pogovor z udeleženci. Na dušo in srce jim je položil, naj vozijo tako hitro, da jih bodo angeli varuhi sploh lahko dohajali.

Še kak selfi za spomin na jubilejno srečanje motoristov. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Lani so policisti obravnavali 1161 prometnih nesreč z udeležbo motoristov, deset odstotkov več kakor leto prej. Umrlo je štirinajst voznikov, kar je najmanj od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč leta 1994. Do sredine marca letos statistika beleži eno smrtno žrtev, štiri huje telesno poškodovane in 18 lažjih telesnih poškodb.

Fantje v usnjenih jopičih v pričakovanju škofovega blagoslova. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Motoristična sezona naj ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa zmogljivosti motornega kolesa in svojih sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno uživanje v vožnji, pravi organizator prireditve in predsednik Zveze moto klubov Slovenije Leopold Pungerčar.

Leopold Pungerčar, organizator prireditve in predsednik Zveze moto klubov Slovenije. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Motociklizem ima sicer v Mirni Peči dolgo zgodovino, saj je kot prvi motorist ime kraja v prvi polovici prejšnjega stoletja v svet ponesel Ludvik Starič, eden najboljših slovenskih in takrat jugoslovanskih dirkačev, ki so ga v Evropi imenovali Leteči Kranjec.

Škof Andrej Saje med kratkim pogovorom z mladim motoristom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Motoristi kakor Jezus Kristus

Ker smo v velikonočnem času, je prav, da okrepimo vero in da ozavestimo ljudi, da je prav božji blagoslov tisti, ki motoriste in vse nas spremlja na poti skozi življenje, je za Delo povedal škof Saje. Ko je bil mlad, je tudi sam vozil motor, saj ima izpit za vožnjo kateregakoli dvokolesnika. Motor zanj ostaja skušnjava, vendar ni več v takem položaju, da bi si ga lahko privoščil. »Motoristi so verni ljudje, čeprav po večini ne hodijo k maši, a vero izražajo na drugačen način. To so ljudje, ki se radi družijo in pomagajo drug drugemu. Prav je, da se povezujejo in družijo, saj se je tudi Jezus rad družil in pomagal,« je med drugim dejal škof Saje.