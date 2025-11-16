Z Brnika sedaj direktno tudi v Barcelono

Z Brnika bo odslej možno poleteti tudi v Barcelono. Španski nizkocenovni prevoznik Vueling je namreč danes vzpostavil redne lete med ljubljanskim letališčem in katalonsko prestolnico. Povezava bo na voljo dvakrat tedensko, v času praznične sezone bo dodan še tretji let, so zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Na Brniku je popoldne pristalo letalo družbe Vueling iz Barcelone, s čimer je ljubljansko letališče v letošnjem zimskem voznem redu bogatejše še za tretjo novo destinacijo. Po Las Palmasu in Manchestru je odslej z Brnika možno direktno poleteti tudi v Barcelono, s čimer se krepi dostopnost med Slovenijo in Španijo ter razširja mreža nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča, so pojasnili v družbi Fraport Slovenija.

Povezava med Ljubljano in Barcelono bo na voljo dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času praznične sezone, med 9. decembrom in 6. januarjem, bo dodan še tretji tedenski let ob torkih. Lete bo Vueling izvajal z letalom Airbus A320, vozovnice pa so že na voljo pri prevozniku, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so navedli besede poslovne direktorice družbe Babett Stapel, da težko pričakovana povezava z Barcelono prinaša več kot le nove letalske možnosti, saj pomeni tudi »dodatno priložnost za krepitev gospodarskih, turističnih in kulturnih vezi med državama«. »Pričakujemo, da bo linija dobro sprejeta tako med slovenskimi potniki kot tudi med obiskovalci iz Španije,« je dodala.

Direktor za mrežo in strategijo pri Vuelingu Jordi Pla je po njihovih navedbah izpostavil, da so močno zavezani povezovanju Evrope s Španijo, primer tega je tudi nova linija med Ljubljano in Barcelono. »Gre za edino neposredno povezavo med obema mestoma in ponosni smo, da jo lahko ponudimo,« je dodal.

V sporočilu za javnost so zapisali, da je letališče Barcelona El Prat eno ključnih evropskih vozlišč, od koder Vueling ponuja povezave do več kot 100 destinacij v 30 državah. Nova linija tako slovenskim potnikom omogoča enostavnejši dostop do širše mreže letov in obenem odpira vrata novim obiskovalcem iz Španije, ki želijo raziskati Slovenijo.

Vueling je vodilni prevoznik v svoji glavni bazi v Barceloni, kjer vse leto upravlja mrežo približno 250 linij. Lani je letalska družba opravila več kot 223.000 letov in prepeljala 38 milijonov potnikov, s čimer je utrdila svoj položaj enega vodilnih evropskih nizkocenovnih prevoznikov, so navedli.

Na ljubljanskem letališču pa so po njihovih navedbah v oktobru našteli več kot 150.000 potnikov, kar je 18 odstotkov več kot oktobra lani. Od januarja do oktobra letos so na letališču pozdravili več kot 1,38 milijona potnikov, kar predstavlja 9,6-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Spodbujanje rasti potniškega prometa ostaja ena ključnih strateških prioritet Fraporta Slovenija, so še dodali.