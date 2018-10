Z današnjim dnem v prenovi tudi Drenikova ulica

V Ljubljani se je danes začela preureditev Drenikove ulice med križiščema s Celovško cesto in Verovškovo ulico, kjer bodo več prostora dobili pešci in kolesarji, preurejeno bo tudi križišče s Celovško cesto. Dela naj bi bila zaključena do 10. decembra, izvedla jih bo družba Prenova-gradbenik, vrednost vseh del je skoraj 2,7 milijona evrov brez DDV.



Ureditev Drenikove ulice na odseku, kjer trenutno ni površin za kolesarje, med drugim predvideva dvignjen prostor za kolesarje in pešce. Kot so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana (Mol), bodo razširili pločnike, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo po prenovi delili skupno površino. Vozne pasove bodo nekoliko zožili, zato da bodo površine za pešce in kolesarje razširjene na 2,5 metra.

Oviran promet

Poleg prenove ulice, ki predstavlja del diagonalne prometne povezave med Bežigradom in Šiško, ter ureditve površin za kolesarje in pešce bo Energetika Ljubljana izvedla tudi prenovo plinovodnega in vročevodnega omrežja med Maurerjevo ulico in Celovško cesto.



Promet na Drenikovi ulici bo od danes do predvidoma 10. decembra zaradi del oviran, zavijanje levo na Verovškovo ulico ne bo mogoče. Postajališče LPP na severni strani ceste bo v času del prestavljeno približno 150 metrov proti Celovški cesti.



Preureditev bo občina sofinancirala tudi z evropskimi sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb za mestne občine.



Še večji projekt bo v nadaljevanju kolesarjem in pešcem prijazna preureditev Vodnikove ceste, ki je vzporedna z mestno vpadnico Celovško cesto in predstavlja povezavo med spodnjo Šiško ter območjema Kosez in Dravelj. Na razpis, ki se je iztekel 24. avgusta, je prispelo kar osem prijav, na Molu pa jih še pregledujejo. Začetek del je predviden po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem, predvidoma novembra.