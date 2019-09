Z delovno skupino bi uredili financiranje šolstva

Ljubljana – Minister za izobraževanje Jernej Pikalo upa, da bo sedmi poskus za uresničitev odločbe ustavnega sodišča o financiranju zasebnega osnovnega šolstva bolj uspešen, kot so bili vsi dosedanji od leta 2014 naprej. Predvideva oblikovanje delovne skupine, ki naj bi pripravila takšna izhodišča za spremembo zakona o organizaciji in financiranju izobraževanja (ZOFVI), ki bodo dobila tudi politično podporo.



»Danes bomo pozvali različne deležnike, tako s področja izobraževanja kot različne politične stranke, ljudi iz zasebnih šol, strokovnjake s področja prava, da bi oblikovali delovno skupino, ki bo prišla do skupnega cilja,« je napovedal Pikalo in dodal, da je nesmiselno vlagati zakon na zakon, če ne dosežejo političnega konsenza.



»Rad bi, da pridemo do ne le strokovno usklajenega predloga, temveč do predloga, ki bo imel že vnaprejšnjo podporo v zakonodajnem procesu,« je še poudaril. Roka, do kdaj naj bi prišli do kake rešitve, ni postavil, je pa napovedal, da se bo delovna skupina dobivala glede na zagon in interes. V enem tednu ali najkasneje desetih dneh pričakuje, da bodo skupine, ki bodo želele sodelovati, sporočile imena svojih predstavnikov.



Skupini ne bodo dali nobenega vnaprej pripravljenega predloga. »Upam, da se bodo stališča uspela zbližati, da bomo naredili korak naprej in da se bo ta zgodba, ki se že predolgo vleče, končala,« je še dejal minister.



Poslanska skupina SDS je pred dobrim mesecem že vložila svoj predlog ZOFVI, po katerem bi stoodstotno financirali zasebne osnovne šole. Ustavno sodišče pa ima v obravnavi že novo pobudo staršev otrok, ki se šolajo v zasebnih šolah. Od sodišča pričakujejo, naj samo določi, kako naj se udejanji odločba iz leta 2014.