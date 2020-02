Z dnevom slovenskega športa na Triglav

Prostih dnevov za praznik je še veliko



Ljubljana – Polemika okrog predloga za razglasitev novega državnega praznika , dneva slovenskega športa, se nadaljuje. Zdaj ima nov datumski predlog Sindikat upokojencev Slovenije (SUS), ki bi namesto predlaganega 1. oktobra dan športa umestil v avgust.Kot smo že pisali na Delovi strani G+ , je delegacija združenja športnih zvez pri olimpijskem komiteju (OKS-ZŠZ) decembra lani vložila predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dneh, po katerem bi1. oktober, ki je že trideset let mednarodni dan starejših, razglasili še za dan slovenskega športa. Ministrstvo za delo je na pobudo že pripravilo predlog zakona, kot so nam odgovorili na ministrstvu sredi februarja.Predlogu o novem dnevu slovenskega športa so glede izbire datuma, ne pa glede samega praznika, nasporotvali tako na Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) kot na združenju Srebrna nit. Zdus je predlagal, da bi lahko dan slovenskega športa praznovali 6. aprila, ki je že mednarodni dan športa za razvoj in mir. Tudi pri združenju Srebrna nit so nam odgovorili, da je dni v letu, ko so bili prelomni zgodovinski dogodki v slovenskem športu, veliko. S predlaganim datumom, 1. oktobrom, ki je že mednarodni, torej tudi slovenski dan starejših, pa so se strinjali pri ljubljanskem mestnem združenju upokojencev – osrednjeslovenski PZDU.Zdaj so svoje mnenje posredovali še s Sindikata upokojencev Slovenije (SUS). S predlogom o dnevu slovenskega športa kot novem državnem prazniku se strinjajo, vendar menijo, da »bi bilo bolj kot 1. oktobra, ko je mednarodni dan starejših, primerno praznovati dan slovenskega športa 26. avgusta, torej na dan, ko je leta 1778 skupina srčnih slovenskih planincev in alpinistov prvič osvojila Triglav, simbol Slovenije in slovenstva«.Tudi na SUS, ki ga vodi, poudarjajo, da je 1. oktober že leta 1990, torej pred tridesetimi leti, za mednarodni dan starejših razglasila generalna skupščina Združenih narodov. In to z jasnim in prijaznim ciljem: da bi se vsaj na ta dan po svetu bolj »posvetili poglobljenim razpravam o družbenem položaju starejših ter o različnih vprašanjih, povezanih z njimi. Menimo, da se slovenski športniki in ljubitelji športa ne bi dobro počutili, če bi s praznovanjem svojega praznika zmanjšali oziroma preusmerili družbeno pozornost s problemov, ki tarejo starejše. Pa tudi sicer bi z razglasitvijo drugega praznika na mednarodni dan starejših pokazali podcenjujoč odnos do prizadevanj najbolj ugledne mednarodne organizacije,« poudarjajo na sindikatu upokojencev.Bolj primerno bi bilo, da bi pomemben novi praznik, praznik slovenskega športa, praznovali 26. avgusta, predlagajo na SUS. Na ta dan »leta 1778 so se na pobudoštirje fantje,in, prvič povzpeli na Triglav, ki je del slovenskega grba in zastave, po njem pa se imenujejo številna športna društva v državi. Triglav je bil tudi v zgodovini simbol slovenstva od narodnega prebujenja do Osvobodilne fronte,« so zapisali v sporočilu za javnost.Slovenci se potemtakem vzpenjamo na Triglav že več kot 240 let, skoraj vsak od nas si ga želi osvojiti vsaj enkrat v življenju, torej nas Triglav povezuje, ne razdvaja, in je hkrati naš nacionalni ponos, kar se potrjuje tudi ob vrhunskih dosežkih naših športnikov in zavzetih športnih delavcev, opozarjajo na sindikatu upokojencev.