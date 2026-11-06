Z dronom snemali v Meščevo stanovanje

Dober teden pred prvim krogom izbiranja ljubljanskega župana postaja volilna tekma očitno vse bolj umazana, je prepričan Luka Mesec, kandidat Levice za vodenje glavnega mesta. Notranjost njegovega stanovanja je najmanj dvakrat v zadnjem tednu snemal dron.

Mesec je v sredo zvečer, medtem ko je bral v fotelju, slišal brnenje ob oknu, a drona ni videl. V četrtek okrog 22.30 pa ga je soseda obvestila, da so na oknu njegove spalnice in dnevne sobe že drugi večer zapored opazili dron, ki snema notranjost.

»Nemudoma sem odprl okno, dron videl in ga tudi posnel,« je opisal sokoordinator Levice. Tako kot so že prej sosedi, je tudi sam poklical policijo. Policista sta videla dron in ga posnela, a jima ni uspelo najti njegovega upravljavca. »Po 20 letih smo tik pred tem, da Ljubljana dobi novega župana, in vidim, da so nasprotniki pripravljeni uporabiti vsa sredstva za mojo diskreditacijo, vključno s tem, da mi z dronom gledajo v spalnico in da se s tem konec koncev poslužujejo kaznivih dejanj,« je ogorčen Luka Mesec, ki je podal kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu. Spomnil je, da je snemanje v stanovanje brez privoljenja kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do enim letom zapora. Enaka pa je kazen za objavo takih posnetkov.

Kakega izsiljevanja s posnetki doslej še ni bil deležen. »Bomo pa videli v prihodnjih dneh, kaj pride. Ponekod po socialnih omrežjih, predvsem nekdo, ki se predstavlja kot Jan Slovenija na twitterju, je nekaj dni pred tem pisal, da naj bi se pojavili neki posnetki iz moje spalnice. Profil je neznan in ne vem, kdo stoji za njim,« je še povedal Mesec in poudaril, da brez dokazov ne želi s prstom kazati na nikogar. Policiji prepušča, da stvar razišče in ugotovi, kdo stoji za tem. Glede na to, da se vse skupaj dogaja en teden pred prvim krogom lokalnih volitev, pa pravi, da drugačnega motiva kot političnega ne more videti.

»V slovenski politiki se nam vedno zdi, da smo dno že dosegli, letos smo bili priča najbolj umazani volilni kampanji za državnozborske volitve doslej, pa potem vidimo, da gre še lahko globlje in globlje. Na lokalnih volitvah očitno ni nič drugače,« je komentirala Asta Vrečko, sokoordinatorica Levice, ki prav tako verjame, da je Mesec deležen diskreditacijske kampanje iz vseh strani, ker mu kaže odlično. »Snemanje v domače okolje, v spalnico, dobesedno vdor v intimno okolje, z namenom, da bi človeka diskreditirali, je nedopustno in tudi kaznivo. Na takšno delovanje ne smemo in v Levici tudi ne bomo pristajali,« je izjavila.