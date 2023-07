Z električnimi kolesi na zasavske vršace

Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRAZ) je kot vodilni partner vložila vlogo za projekt Pronadrion - Spodbujanje narave za razvoj bolj zelenega Jadransko-jonskega območja. Projekt je bil vložen v okviru prvega javnega razpisa programa IPA-Interreg Adrion, njegov proračun pa znaša le nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.

Pronadrion poudarja idejo spodbujanja narave s ciljem, okrepiti njeno zaščito in ohranjanje ter jo povezati z biotsko raznovrstnostjo in zeleno infrastrukturo, in sicer tudi v urbanih območjih, hkrati pa zmanjšati vse oblike onesnaževanja v jadransko-jonski regiji.

Pronadrion si prizadeva nasloviti skupni izziv spodbujanja narave za razvoj bolj zelenega območja Adrion, pravijo na zasavski RRA. Partnerji oziroma povezani partnerji namreč premorejo edinstvena območja, kjer je močno izražena potreba po podpori ohranjanju in zaščiti okolja.

»Hotel« za kolesa

V okviru projekta bodo v Zasavju investirali v gorska električna kolesa z opremo za uporabnike, v dve univerzalni električni polnilni postaji in prostor za shranjevanje koles. Slednje bo delovalo kot E-Bike Hotel, ki ga bodo tako za turiste kot za lokalne uporabnike pridobili v sklopu projekta. Del projekta bodo tudi posebne kolesarske izkušnje, primerne za uporabnike električnih koles, s poudarkom na doživetjih zunaj mesta in na zaščitenih območjih naravne dediščine ter območjih Natura 2000.

Projekt Pronadrion poudarja doživetja s kolesi zunaj zasavskih mest. FOTO: Tomi Lombar

Načrtujejo kolesarske ture od mesta do podeželja oziroma do gorskih vrhov, »kolesarsko« pa bodo med seboj povezali planinske koče, ki jih v Zasavju ni malo, s čimer bomo zmanjšali število avtomobilskih potovanj.

V projekt bodo vključili naravne parke na območjih Kuma in Mrzlice ter planinske koče Kum, Mrzlica in Sveta Planina, del območja Trojan, del Posavskega hribovja, Čemšeniško planino, Reber, Medijo, Kotredež, Kandrše - Drtijščico in območje Kopitnika. Ljubiteljem avantur med uporabniki električnih koles bo na voljo raziskovanje pobočij okrog 1131 metrov visokega Javorskega vrha, ki jih bodo namesto z avtomobili osvajali s kolesi, svoje veščine in kolesarsko znanje bodo lahko med drugim preizkusili v gorsko kolesarskih parkih na Javorju in Cilenci. Upravljanje koles in polnilnih postaj bodo prevzela lokalna društva in zavodi, ki bodo skrbeli za najem koles in uporabnikom nudili informacije o kolesarskih turah. Lastnikom koles, ki bodo obiskali Zasavje, bodo zagotovljeni varni prostori za njihovo shranjevanje.

Varčno in varno

Od zdaj na zasavske vršace s kolesi namesto z avtomobili. FOTO: Jože Suhadolnik

Projekt bo obiskovalcem regije omogočil, da bodo pri raziskovanju zelenega okolja mest in okoliških vzpetin namesto po osebnih avtomobilih pogosteje posegali po kolesih. Cilj je spodbujanje kolesarjenja kot okoljske in trajnostno družbene alternative avtomobilom za prevoz na obrobja mest in na podeželje. Zavetišče za kolesa bo ponujalo varno parkiranje in shranjevanje koles; to sta, navsezadnje, pomembna dejavnika pri odločanju za prevoz s kolesom.

Javno dostopne električne polnilne postaje bodo zagotovile tudi boljše uporabniške izkušnje, saj bodo za polnjenje in zmanjševanje emisij pri prevozu uporabile obnovljive vire energije. V »kontekst« racionalne rabe energije sodijo tudi klopi in table, namenjene območjem Natura 2000, pa manjše in večje opozorilne table s QR in NFC kodami, aplikacija z razširjeno resničnostjo za konceptualno oblikovanje revitalizacije in promocijo narave v okviru območij Natura 2000, leseni didaktični pripomočki ...

Zasavska kolesarska krožna pot bo povezala vsa območja Natura 2000 v regiji in bo namenjena prevozu tako obiskovalcev kot lokalnega prebivalstva iz mest v bolj oddaljene podeželske kraje, pri čemer bodo namesto vozil na fosilna goriva uporabljali kolesa, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in najfinejših prašnih delcev.