Z Go2Farms do hrane z lokalnih kmetij

Zore Janoš Nakup na kmetiji ima šest prednosti, pravijo v Dominatusu. FOTO: Janoš Zore



Prednosti ponudbe »na domačem pragu«



Kaj pa cene?

Zore Janoš Nova platforma je nova priložnost za kmetije in potrošnike. FOTO: Janoš Zore

Ljubljana – Potrošniki v osrednji Sloveniji lahko odslej spremljajo ponudbo hrane z lokalnih kmetij na novi platformi Go2Farms, ki so jo razvili v družbi Dominatus s sedežem v Ljubljani in registrirani za informacijske storitve. Obenem je to priložnost za številne kmetije, ki so zaradi omejitev širjenja koronavirusa ostale brez možnosti, da svoje izdelke prodajo. Objava ponudbe je brezplačna.Na platformi Go2Farms lahko lokalni ponudniki in kmetije, ki nimajo lastne spletne strani, brezplačno predstavijo svojo ponudbo izdelkov. Kupci na drugi strani pa lahko z le nekaj kliki dobijo vse informacije o ponudbi svežega sadja in zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov ter drugih kakovostnih prehranskih izdelkov, kot so, denimo, med, sok, ribe in marmelada, v bližini svojega doma.Ta trenutek se je za ponudbo na platformi odločilo že več kot sto deset kmetov., solastnik Dominatusa, takega odziva ni pričakoval: »Noro je, saj moramo preveriti prav vsako kmetijo. V pol dneva v ponedeljek smo bili deležni šeststo všečkanj, deljenj … Vidi se, da so ljudje doma«.Slovenski kmetje oziroma ponudniki lokalno pridelane hrane lahko poleg brezplačne objave ponudbe domačih in kakovostnih prehranskih izdelkov le-to tudi sproti osvežujejo. »Ponudniki se lahko na platformi brezplačno registrirajo in vpisujejo svojo aktualno ponudbo, medtem ko lahko kupci z le nekaj kliki po zemljevidu odkrijejo kmetijo v svoji bližini, njihovo ponudbo hrane in kontaktne podatke,« pojasnjuje, idejni avtor projekta, ki ga nameravajo dolgoročno razvijati tudi po koncu kriznih razmer.Zakaj? Ker bi radi pripomogli k večji prepoznavnosti domačih pridelovalcev hrane in spreminjanju nakupnih navad državljanov. »Z nakupom lokalno pridelane hrane podpremo slovenskega kmeta in celotno slovensko gospodarstvo, saj od tega živi tudi predelovalna industrija. Tako več denarja ostane doma, obenem pa postajamo tudi bolj samozadostni, kar pride zelo prav ravno v razmerah, v kakršnih smo se znašli zdaj,« meni Adlešič in dodaja, da ne gre pozabiti niti na pozitiven vpliv na okolje.V prvi fazi platforma Go2Farms brezplačno povezuje predvsem kmetije in potrošnike v osrednji Sloveniji. V Dominatusu sicer pričakujejo, da se bodo številne druge kmetije po državi priključile platoformi v prihodnjih dneh. Ponudba lokalnih kmetov »na pragu« potrošnika je brez dvoma konkurenca trgovcem oziroma nakupovalnim centrom. In katere so prednosti lokalno pridelane hrane? Po Adlešičevem mnenju jih je šest: da je lokalno pridela hrana bolj zdrava od uvožene, bolj okusna, prijazna do okolja, ker podpira domačega kmeta in lokalno gospodarstvo, prinaša večjo samozadostnost, potrošnik pa se ogne tudi gneči v trgovskih centrih. Poleg vsega je uvožena hrana, so prepričani v Dominatusu, običajno »zaščitena« s škropivi, saj mora, preden se znajde na krožniku, prepotovati več tisoč kilometrov, pri tem pa se ne sme pokvariti.Kupovati pri kmetu pomeni kupovati bolj okolju prijazno. »Uvožena hrana je pogosto že zapakirana v plastično embalažo. Veliko odpadnih materialov nastane že med samim prevozom sadja in zelenjave iz tujine do naših trgovin. Poleg plastičnih odpadkov so tu še izpusti tovornjakov, ladij, vlakov …« utemeljujejo v Dominatusu in hkrati prisegajo na pomen samozadostnosti v primerih, ko se ustavi uvoz iz tujine. »Da samo od lokalne ponudbe nismo zmožni preživeti, smo se prepričali ob paniki, ki so jo prinesle omejitve zaradi koronavirusa,« dodajajo.»Moj največji pomislek je bil, da je nakup hrane na bližnji kmetiji bistveno dražji kot v trgovini. A dolgo sem živel v zmoti. Pogosto je ravno nasprotno, saj je v celotno verigo, da sadež ali zelenjava prideta na krožnik, pristavljenih kar nekaj 'lončkov': poleg pridelovalca še prevoznik, skladišče in navsezadnje želi zaslužiti tudi trgovina,« pravi Adlešič.Za zdaj vsi kmetje, prijavljeni na platformi, nimajo objavljenih cenikov. Okorn ugiba, da jih morda tudi kdo ne želi objaviti: »Morda cene še prilagajajo … najbrž odvisno od povpraševanja. To je zanje vendar posel.«