Z inflacijo se marca zvišujejo tudi transferji

Po podatkih statističnega urada so cene življenjskih potrebščin med januarjem in decembrom lani zrasle za 4,9 odstotka, zato se bodo z marcem za enak delež zvišali zneski družinskih in socialnih transferjev ter tudi meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do njih. To pomeni, da bodo vsi, ki jih prejemajo, po novem dobili za 4,9 odstotka več, s spremembo meja pa bodo nekateri najbrž padli v nižje razrede oziroma se bo krog na novo upravičenih nekoliko razširil. Na novo morajo vloge oddati samo tisti, ki so do zdaj presegali cenzus za upravičenost do pravic, z usklajenimi mejami pa jih ne več.