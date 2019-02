Z inovacijo nagrajeni kruh z drožmi Pekarne SPAR  

Pekovski izdelki

Kruh z drožmi – tradicionalni kruh Foto Spar

Obogaten je s starodavnimi žiti .

. Vsebuje manj soli .

. V primerjavi z običajnim kruhom ostane svež dlje časa .

. Izdelan je ročno, po tradicionalnem postopku.

Ste vedeli, davsak dan poskrbi, da vas na policah trgovin SPAR in INTERSPAR čakajo sveže in slastne pečene dobrote.Najkakovostnejše sestavine, tradicionalni postopki, izkušene roke in veliko znanja pekovskih mojstrov Pekarne SPAR. Vse to je zajeto v prav vsako odin vsako odki jih pripravljajo vsak dan. Kakovost izdelkov Pekarne SPAR pa ni ostala spregledana, saj za svoje dobro delo redno prejema prestižne nagrade. Gospodarska zbornica Slovenije je žepodelila, žepa so prejeli tudi, ki jo podeljuje Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani. Letos je v kategoriji izdelkov slavil kruh z drožmi.Kruh z drožmi Pekarne SPAR, ki si je prislužil naziv inovativnega živila leta 2019, je zares nekaj posebnega.(imenovane tudi divji kvas oz. kislo testo).Njegove izredne lastnosti dopolnjujejo še poln okus, omamen vonj, mehka sredica in hrustljava skorjica. Poizkusite ga in se prepričajte, zakaj tudi v Sloveniji kruh z drožmi postaja vse popularnejši.Naj kruh z drožmi in ostale slastne dobrote Pekarne SPAR zapeljejo tudi vas! Več na