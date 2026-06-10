Z Janševo vrnitvijo Jančič znova prevzema Siol

Po informacijah iz kroga SDS se Peter Jančič ponovno vrača na fotelj odgovornega urednika enega od vodilnih portalov z novicami, Siola. Kot smo izvedeli, bo uredništvo Siola o tem odločalo jutri.

Jančič, v preteklosti tudi novinar in urednik Večera ter Dela, je bil odgovorni urednik Siola že od leta 2020 do leta 2022, torej med tretjo vlado Janeza Janše. Zatem ga je novembra na položaju 2020 zamenjal Mihael Šuštaršič, nekdanji novinar in urednik zunanjepolitične redakcije Slovenske tiskovne agencije.

V vmesnem času je samostojno delal za Spletni časopis. S četrto vrnitvijo Janše na Gregorčičevo se znova vrača na Siol.

Ko je Jančič prvič prevzemal Siol leta 2020, sta ga od 42 novinarjev, ki so po neuradnih infromacijah imeli možnost podati mnenje o Jančiču, podprla le dva od skupno šestih, ki so glasovali.