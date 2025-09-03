Z lažnimi dobavami so državo domnevno oškodovali za več kot 380.000 evrov

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so razkrinkali skupino slovenskih in hrvaških državljanov, ki so domnevno prek več slovenskih in hrvaških podjetij z lažnim prikazovanjem dobav blaga in prirejanjem poslovnih listin utajevali davke. Pri tem so menda državni proračun oškodovali za več kot 380.000 evrov.

V okviru preiskave so kriminalisti opravili več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov. Pri tem so 53-letnemu domačinu začasno odvzeli prostost, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Po pregledu zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo za dva slovenska in tri hrvaške državljane ter eno podjetje z območja Posavja. Osumljeni so, da so med letoma 2019 in 2022 storili več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve poslovnih listin.

Večina podjetij že izbrisanih

Preiskava je pokazala, da je glavni osumljeni domnevno iz ozadja upravljal več slovenskih in hrvaških podjetij, ki so danes večinoma že izbrisana. V sodelovanju z drugimi osumljenimi je menda utajeval davke in tako pridobival nezakonit zaslužek. Po ugotovitvah kriminalistov je bilo veliko blaga prodanega za gotovino, torej brez računov, končnim kupcem na Hrvaškem.

Na ta način so menda državni proračun oškodovali za več kot 380.000 evrov in pridobili protipravno premoženjsko korist v enakem znesku. Poleg tega so v poslovne knjige in poročila domnevno vpisovali lažne podatke in jih predložili davčnim organom, kar pomeni tudi kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dve leti zapora.