Z lažno pomočjo prežijo na že ogoljufane

V investicijskih ter kriptoprevarah te vrste so bili ljudje od začetka leta do konca prejšnjega meseca oškodovani že za približno 17 milijonov evrov. Past za oškodovane se skriva v iskanju načina, kako bi dobili vrnjen denar, ki so ga izgubili v prevari. Na ogoljufane prežijo sleparji, ki se oglašujejo kot specialisti za povračilo sredstev žrtvam – v resnici pa gre za prevaro s povračilom sredstev oziroma »recovery scam«.

Žrtve zavajajo s trditvami o posebnih povezavah ali orodjih, s katerimi lahko izsledijo sredstva (kar obstaja), ter o tem, da jih lahko žrtvam tudi povrnejo, kar pa ni mogoče. Svojo uspešnost gradijo na vrsti prodajnih trikov: od obljub o brezplačnih posvetovanjih ter vodenju postopkov do zavajajočih trditev o svoji uspešnosti.