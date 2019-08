Z manjkajočim odstotkom do diamantnega rezultata

Ljubljana – Danes se bo na srednjih šolah po vsej državi začel jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisni izpit iz slovenščine, ali italijanščine, ali madžarščine. Te dni pa so se obvestila Državne izpitne komisije razveselili maturanti, ki so si po pritožbi izboljšali spomladanske ocene in morda celo opravili maturo.



Od skupno 8113 kandidatov v spomladanskem roku jih je osem doseglo vseh 34 možnih točk. Na drugi strani pa jih je po objavi rezultatov 1117 zahtevalo vpogled v izpitno dokumentacijo; 679 jih je po tem vložilo ugovor pri enem ali več predmetov. Skupaj je Državni izpitni center prejel ugovor na 3,1 odstotka vseh izpitov v spomladanskem roku splošne mature – 252 kandidatom se je ocena izboljšala, od tega jih je osem po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo.



Med tistimi, ki so se bo pritožbi razveselili boljše ocene, je tudi Ana Logar, zdaj že nekdanja dijakinja viške gimnazije. »Ko smo dobili rezultate, sem ugotovila, da mi, po mojih okvirnih izračunih, zmanjka ena točka za vpis na želeno višjo strokovno šolo. Vložila sem zahtevo za vpogled za dva predmeta. Z Državnega izpitnega centra so mi poslali datum in uro, kdaj se lahko zglasim pri njih. Za vsak predmet sem imela uro časa, dali so mi vse pole, liste z rešitvami in kriterije ocenjevanja. V 24 urah po vpogledu sem imela možnost za pritožbo, vložila sem jo na izpit iz umetnostne zgodovine. Pisno sem obrazložila, pri kateri nalogi bi mi lahko upoštevali še kakšno točko. Čakala sem dober mesec, ugovor je bil uspešen, dobila sem še dve dodatni točki in s tem višjo oceno. Prej mi je ena točka zmanjkala za oceno 4,« je opisala Ana Logar. Na koncu je bilo za sprejem na inštitut in akademijo za multimedije sicer dovolj 18 točk, ona pa jih je imela že v osnovi 19.

Prekratki roki?

Marsikateremu dijaku in tudi staršu se zdijo roki zelo kratki in ni malo družin, ki morajo zaradi njih prilagoditi svoje dopustniške načrte. Pritožbo lahko kandidat vloži v treh dneh po objavi rezultata in odda vlogo za vpogled, po njem pa ima 24 ur časa za pritožbo. Pri splošni maturi se lahko pritožijo le sami dijaki, pri mednarodni maturi, ki jo je na treh gimnazijah (Bežigrad, II. gimnazija Maribor in Kranj) letos opravljalo 65 dijakov iz Slovenije in 23 tujcev, pa lahko ugovarja tudi sama šola. To se je zgodilo na II. gimnaziji Maribor, kjer so kar trije dijaki dosegli vseh 45 možnih točk, eden med njimi po pritožbi šole in je tako postal diamantni maturant.



Polona Papler z Državnega izpitnega centra zagotavlja, da je taka ureditev nujna, ker lovijo roke za vpise na univerzo in za prijavo na jesenski rok. To je treba storiti najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov – letos je bilo to 11. julija –, poznejše prijave pa so možne le iz upravičenih razlogov.



K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 1959 kandidatov – 506 jih jo bo opravljalo prvič, 188 ponovno v celoti, 479 jih čaka en ali dva popravna izpita, 328 deklet in fantov pa želi izboljšati oceno pri maturitetnem predmetu. Pisni izpiti bodo do 31. avgusta, ustni pa do 4. septembra, tudi za 2699 kandidatov, ki bodo opravljali poklicno maturo v 137 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.