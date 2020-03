FOTO:Z ministri prihaja val kadrovanj

Ljubljana – Po včerajšnji seji sveta za nacionalno varnost se je mandatar Janez Janša sestal s svojo ekipo, saj njegova vlada ne more računati na začetnih sto dni miru. Njihova prva naloga bo gotovo omejitev negativnih posledic koronavirusa. Vprašanja na to temo si kandidati za ministre lahko obetajo tudi na zaslišanjih, ki bodo potekala od danes do petka. In če težav ne bo, je potrjevanje vlade mogoče pričakovati prihodnji torek.Kandidati za ministre so večinoma že izbrali člane svojih najožjih ekip. Matej Tonin se bo po pričakovanjih v svojem kabinetu gotovo oprl na izkušnje Boštjana Perneta, nekdanjega šefa vojaških ...