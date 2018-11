Z nakupom znamk pomagamo ljudem

Ljubljana – Do četrtka poteka teden solidarnosti Rdečega križa, v katerem so v prodaji doplačilne elektronske znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah pa doplačilne vozovnice. Lani so tako zbrali več kot 230 tisoč evrov.



Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v tednu solidarnosti, se stekajo v sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah, kot so požari, poplave in plazovi, ter pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega, so zapisali v sporočilu RKS.



Nakup doplačilnih elektronskih znamk in vozovnic je obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa je na podlagi 28. člena zakona o RKS in sklepa vlade letos 17 centov.



V tednu solidarnosti Rdečega križa se vsako leto zbirajo sredstva, namenjena skupnim potrebam ali za podporo sočlanom. Gre za pomoč ljudem, s katero se tudi izraža pomembnost načela solidarnosti, ki »temelji na soodvisnosti posameznika od skupnosti in skupnosti od posameznika«.



V lanskem tednu solidarnosti so zbrali 230.267 evrov. Za pravilnost postopkov in razdelitev sredstev skrbijo komisija sklada solidarnosti ter nadzorni, upravni in glavni odbor Rdečega križa Slovenije.