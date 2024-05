Z nepremišljenimi posegi ribolova še dolgo ne bo

V nadaljevanju preberite:

Zgornja Savinjska dolina si je več desetletij prizadevala za večjo prepoznavnost na turističnem zemljevidu. Zlagoma ji je to uspelo predvsem z ribolovom in tudi kajakaštvom. Poplava je turistični razvoj doline vrnila kar za nekaj let nazaj, a hkrati, kot so ugotavljali na konferenci na Ljubnem ta teden, dala tudi priložnost, da na razvoj pogledamo drugače. Mnogi se bojijo nestrokovnih posegov, ki bi življenje v Savinji dokončno uničili.

Zgornjesavinjski ribiči so že večkrat poudarili, da kjer je ribji živelj preživel avgustovsko povodenj, so ga uničili interventni ukrepi. Vsako prekopavanje, presuševanje, preusmerjanje toka namreč terja določen delež rib. Predsednik ribiške družine Gregor Križnik je za Delo dejal, da če po povodnji ne bi bilo nobenih ukrepov, ki so bili sicer nujni, bi si ribe precej prej opomogle.